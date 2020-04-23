В Министерстве охраны здоровья Украины объяснили, почему решили закупить защитные костюмы для медиков в два раза дороже.

Соответствующие объяснения дала сегодня на брифинге заместитель главы МОЗ Светлана Шаталова.

Так, ранее сообщалось, что министерство закупает защитную одежду для врачей по гораздо большей цене (примерно в два раза дороже), чем это удается волонтерам и государственному предприятию “Медицинские закупки Украины”.

Шаталова же утверждает, что закупленные МОЗ костюмы (китайского производства), которые как минимум на 40 % дороже украинских аналогов, гарантируют безопасность медиков.

“Для сравнения, чтобы было понятно: взять, например, Volkswagen и “Запорожец” — и то, и то машина. Но и стоимость их разная, и содержание разное, и наполнение разное… У нас есть вещь, которая соответствует стандартам защиты от инфекционных агентов, а с другой стороны — рабочая одежда, сфера применения которой — быт, использование в производствах, торговле. У меня возникает вопрос: они идентичные?” — отметила Шаталова.

По ее словам, закупленные МОЗ костюмы имеют проклеенные швы (в отличие от альтернативных вариантов), что необходимо при работе медиков в очаге вспышки.

“У них (аналогов, – ред.) даже нет проклеенных швов, они не имеют полной изоляции, там швы прошиты иголкой. А в очаге должны быть проклеенные швы, чтобы обеспечивать полную изоляцию, защиту от инфекции, от проникновения вируса”, – сказала замминистра.

Шаталова заверила, что министерство провело процедуру закупки защитных костюмов в соответствии с действующим законодательством.

“Мы получили коммерческие предложения от семи участников, троих из которых по разным причинам – налоговые долги, судебные дела, несоответствие стандартам – мы отклонили. Таким образом, мы получили четыре предложения с подтверждающими документами, сертификацией. Мы посмотрели на их стоимость и заключили договор с компанией, предложившей самую низкую цену с подтверждающим сертификатом”, – подчеркнула она.

Шаталова уточнила, что были закуплены костюмы биологической защиты, которые “соответствуют стандартам европейских сертификатов”.

“Мы можем утверждать, что сертификация (закупленных МОЗ костюмов, – ред.) является защитой от инфекции, и мы можем быть уверены, что врачи, которые работают в очаге, будут здоровы”, – заявила она.

(На видео – с 20:40)