Про це Зеленський повідомив під час інтерв’ю західним ЗМІ.
За словами президента, різна інформація щодо вторгнення Росії почала породжувати економічну паніку, через яку з України вивели близько 12,5 мільярда інвестицій. Щоб стабілізувати національну валюту, уряду довелося використовувати найбільші за 10 років державні резерви. Але щоб повністю відновити економіку, потрібна допомога інших країн.
“Я почав говорити з лідерами держав і пояснювати їм – нам потрібно сьогодні стабілізувати економіку нашої держави через всі ці сигнали, що завтра війна. Сигнали йшли навіть від шановних лідерів держав. Вони відверто, навіть не дипломатичною мовою, кажуть – завтра буде війна Це паніка, паніка на ринках, паніка у фінансовому секторі. Скільки це коштує нашій державі?”, – заявив Володимир Зеленський.
Також президент наголосив, що у питанні інвестицій або фінансових гарантій від західних партнерів важлива не стільки пропонована сума, скільки впевненість решти країн у стійкості економіки України.
“Для стабілізації нашої економіки ми маємо витратити близько 4-5 млрд. На меншу цифру я не розраховую. Тому саме така сума нам потрібна. Але ще раз повторю, що питання не в сумі, питання у тому, що вірять у стійкість економіки України і тому дають відповідні сигнали. Наприклад, програма МВФ – це понад 2 млрд. доларів. Ми очікуємо на ці сигнали, наближення всіх цих траншів”, – резюмував Зеленський.
- Раніше під час спілкування з представниками ЗМІ Президент України Володимир Зеленський закликав іноземних лідерів до відвертості. Зокрема, відкрито сказати, що Україна ніколи не буде в НАТО. Він також зазначив, що його політику керування державою “плутають з іншим президентом”.
- Також НАТО посилить військову присутність у Східній Європі через загрозу російського вторгнення в Україну.
- Президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові вчора, 27 січня, посперечалися про те, наскільки серйозна загроза російського вторгнення. У ЗМІ з’явилася інформація, що розмова президентів була тривалою і відвертою, але “минулася не надто легко”.