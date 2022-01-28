Про це Зеленський повідомив під час інтерв’ю західним ЗМІ.

За словами президента, різна інформація щодо вторгнення Росії почала породжувати економічну паніку, через яку з України вивели близько 12,5 мільярда інвестицій. Щоб стабілізувати національну валюту, уряду довелося використовувати найбільші за 10 років державні резерви. Але щоб повністю відновити економіку, потрібна допомога інших країн.

“Я почав говорити з лідерами держав і пояснювати їм – нам потрібно сьогодні стабілізувати економіку нашої держави через всі ці сигнали, що завтра війна. Сигнали йшли навіть від шановних лідерів держав. Вони відверто, навіть не дипломатичною мовою, кажуть – завтра буде війна Це паніка, паніка на ринках, паніка у фінансовому секторі. Скільки це коштує нашій державі?”, – заявив Володимир Зеленський.

Також президент наголосив, що у питанні інвестицій або фінансових гарантій від західних партнерів важлива не стільки пропонована сума, скільки впевненість решти країн у стійкості економіки України.