Для вивезення мешканців Донецької області з зони активних бойових дій підготовлено 395 тисяч місць.

Про це йдеться на сайті Донецької обласної військової адміністрації.

Тільки по маршруту слідування евакуаційного потягу Покровськ-Дніпро-Львів таких місць понад 150 тисяч.

Від початку широкомасштабного вторгнення Росії на територію України мешканці Донецької області виїжджають до більш безпечних регіонів. На всіх етапах люди можуть отримати допомогу.

Евакуація відбувається безоплатно. Громади України готові приймати внутрішньо переміщених осіб, до чого готуються заздалегідь.

“Краматорська міська рада забезпечує можливість доїхати до Покровська, на евакуаційний поїзд безоплатним автобусом за маршрутом Краматорськ – Покровськ”, – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що “Укрзалізниця” здійснює безоплатне перевезення пасажирів евакуаційним потягом Покровськ-Дніпро-Львів.

Донецька обласна військова адміністрація надала перелік та контакти громад, у яких вимушено переміщенні особи можуть розміститися безоплатно.

Нагадаємо, що голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко, коли говорив про необхідність евакуації, наголосив на тому, що в опалювальний сезон у Донецькій області має бути не більше 230 тисяч людей.