Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.
Українські захисники тримають оборону і протидіють планам росіян створити умови для майбутніх наступальних дій.
Проте під час “оперативної паузи” окупанти не припинили артилерійські та ракетні удари, намагаючись захопити невеликі населені пункти, розташовані на межі Луганської та Донецької областей, аби блокувати великі міста. Щонайменше від 4 авіаударів потерпали села і селища 11 липня.
За словами Гайдая, також не припиняються артилерійські обстріли, які можуть тривати по 4-6 годин поспіль. Зокрема, 11 липня та вночі 12 липня було 8 артилерійських обстрілів та щонайменше три – мінометних.
Він додав, що окупанти завдають значних руйнувань житлу та інфраструктурі. Наразі Білогорівку, Рубіжне чи Верхньокам’янське вже майже не впізнати.
- Нагадаємо, що станом на початок 139-ої доби повномасштабної російсько-української війни. ЗСУ відбили наступ окупантів одразу на декількох напрямках. Водночас російські армійці не припиняють обстрілювати українські населені пункти. Під найінтенсивнішими обстрілами ті, які межують з РФ чи тимчасово окупованою територією.
- Також аналітики Інституту вивчення війни вважають, що самопроголошений президент РБ Олександр Лукашенко, аби продемонструвати хоча б номінальну підтримку президенту РФ Володимиру Путіну, ймовірно й надалі дозволятиме російським військам використовувати повітряний простір Білорусі у війні проти України.
- За останніми даними, кількість жертв ракетного обстрілу міста Часів Яр (Донецька область) зросла до 34.
- Російські військові продовжують завдавати ударів по Миколаєву. Вранці 12 липня армійці РФ знову атакувала місто, внаслідок чого сталися руйнування та пожежі.