Російські війська завдають артилерійських та ракетних ударів, намагаючись захопити невеликі населені пункти, розташовані на межі Луганської та Донецької областей.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

Українські захисники тримають оборону і протидіють планам росіян створити умови для майбутніх наступальних дій.

Проте під час “оперативної паузи” окупанти не припинили артилерійські та ракетні удари, намагаючись захопити невеликі населені пункти, розташовані на межі Луганської та Донецької областей, аби блокувати великі міста. Щонайменше від 4 авіаударів потерпали села і селища 11 липня.

За словами Гайдая, також не припиняються артилерійські обстріли, які можуть тривати по 4-6 годин поспіль. Зокрема, 11 липня та вночі 12 липня було 8 артилерійських обстрілів та щонайменше три – мінометних.

Він додав, що окупанти завдають значних руйнувань житлу та інфраструктурі. Наразі Білогорівку, Рубіжне чи Верхньокам’янське вже майже не впізнати.