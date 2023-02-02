Державна міграційна служба спростовує висвітлену в соцмережах та ЗМІ інформацію щодо відмови в оформленні документів на право проживання в Україні громадянам Республіки Білорусь, які захищали територіальну цілісність нашої держави в полку "Кастуся Каліновського".

Про це інформує пресслужба ДМС.

Нагадаємо, що вчора, 1 лютого, член фракції “Європейська солідарність” Олексій Гончаренко заявив, що державна міграційна служба України відмовила білоруському добровольцю, який просив посвідку на постійне проживання в Україні, та його дружині, котра хотіла оформитись як біженка.

Сьогодні, 2 лютого, позафракційний народний депутат України Борислав Береза повідомив, що йому зателефонували з міграційної служби та пояснили, що це непорозуміння.

“Білоруси до них не зверталися офіційно, але наразі вказані іноземці розпочали офіційні процедури врегулювання свого статусу перебування на території України”, – пише Береза.

Крім того, ДМС оприлюднила офіційну позицію щодо поширеної в ЗМІ інформації про відмову в оформленні документів.

Згідно з заявою, на підставі перевірки не встановлено жодного факту офіційного звернення, а відповідно і відмови зазначеним громадянам РБ в оформленні будь-яких документів на право проживання в Україні. Під час особистого прийому іноземці підтвердили, що вони не зверталися до підрозділів ДМС з офіційними заявами й офіційних відмов також не отримували.

“ДМС дотримується послідовної політики щодо врегулювання правового статусу іноземних громадян, які захищали територіальну цілісність України, виходячи із конкретної ситуації кожної особи. Відповідно, керівництву Головного управління міграційної служби Львівської області поставлено завдання детально розібратися в обставинах, викладених в повідомленні, та вжити всебічних заходів для вирішення питання”, – коментують у пресслужбі.

Уточнюється, що нині вказані іноземці розпочали офіційні процедури врегулювання свого статусу перебування на території України.