Державна міграційна служба України відмовила білоруському добровольцю, який просив посвідку на постійне проживання в Україні, та його дружині, котра хотіла оформитись як біженка.

Про це інформує член фракції “Європейська солідарність” Олексій Гончаренко в Telegram.

За його словами, Олексій Лазарєв вступив до лав полка Калиновського минулої весни. Зараз він просив посвідку на постійне проживання в Україні, а його дружина хотіла оформитись як біженка. Обом відмовили.

“Олексій та його дружина не приховували, що увійшли до складу полка Калиновського. Це означає, що в Білорусі їх чекає лише смерть. А без документів вони можуть виїхати лише до Білорусі”, – зазначає Гончаренко.

Також він запевняє, що буде звертатися до органів державної влади, щоб виправити ситуацію. “Але ж це зовсім неправильно”, – резюмує член фракції “Євросолідарність”.

Нагадаємо, що у Білорусі військові однієї з механізованих бригад почали знімати техніку з тривалого зберігання.

Крім того, Російська Федерація під виглядом спільних навчань російських та білоруських військ нарощує авіаційне угруповання в республіці Білорусь.