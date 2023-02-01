Про це інформує член фракції “Європейська солідарність” Олексій Гончаренко в Telegram.
За його словами, Олексій Лазарєв вступив до лав полка Калиновського минулої весни. Зараз він просив посвідку на постійне проживання в Україні, а його дружина хотіла оформитись як біженка. Обом відмовили.
“Олексій та його дружина не приховували, що увійшли до складу полка Калиновського. Це означає, що в Білорусі їх чекає лише смерть. А без документів вони можуть виїхати лише до Білорусі”, – зазначає Гончаренко.
Також він запевняє, що буде звертатися до органів державної влади, щоб виправити ситуацію. “Але ж це зовсім неправильно”, – резюмує член фракції “Євросолідарність”.
Нагадаємо, що у Білорусі військові однієї з механізованих бригад почали знімати техніку з тривалого зберігання.
Крім того, Російська Федерація під виглядом спільних навчань російських та білоруських військ нарощує авіаційне угруповання в республіці Білорусь.
- Очільник Міністерства оборони України Олексій Резніков оцінив ймовірність наступу на Україну з Білорусі, зазначивши, що з “таким сусідом” ризик нового вторгнення залишається.
- В Інституті вивчення війни вважають, що Кремль принаймні від жовтня висуває умови для повторного вторгнення на північ України з боку Білорусі. Хоча експерти вважають, що вторгнення взимку є малоймовірним, недооцінювати серйозність загрози не варто.
- У Командуванні об’єднаних сил ЗС України попередили, що з боку сусідньої Білорусі поступово зростає ризик воєнної загрози.