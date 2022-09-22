Відповідне відео оприлюднено у YouTube.
Ведучий запитав про вражаючий контрнаступ українських сил на Харківському напрямку. Кулеба наголосив, що це “показує не тільки нам, а й усьому світу, що ми знаємо, як перемагати, і ми це робимо”.
Після чого усі присутні у залі піднялися і почали аплодувати, чим висловили свою солідарність Україні у боротьбі проти росіян.
Своєю чергою міністр заявив, що оплески звучать не для нього, а для “народу України і наших хоробрих армійців”, це ще більше зворушило зал.
Дмитро Кулеба також пояснив, що “не можна дозволяти страху паралізувати себе. Але це абсолютно нормально боятися певних речей”.
Окрім цього, Кулеба також зреагував на можливість проведення так званих “референдумів” на тимчасово окупованих територіях. Він пояснив, що ці фейкові голосування нічого не змінять.
“Ми продовжимо битися, попри те, що він каже, він може влаштувати бутафорію і назвати це частиною Місяця, нам однаково. Це наша земля, наші люди, ми повернемо кожен метр своєї землі”, – наголосив міністр.
- У Міністерстві закордонних справ України заявили, що псевдореферендуми, які планують провести окупанти, не матимуть жодних юридичних наслідків та не змінять адміністративно-територіального устрою й міжнародно визнаних кордонів України.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що проведення російськими загарбниками псевдореферендумів нічого не змінить, Україна й надалі буде звільняти від окупантів свої території.
- Збройні сили України захопили десятки танків, котрі залишили російські окупанти, під час контрнаступу. За даними джерела, серед них є сучасні зразки, як Т-80.