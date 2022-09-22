Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідав одне з найпопулярніших американських вечірніх шоу The Late Show зі Стівеном Кольбером. Український міністр спричинив бурхливу реакцію залу, коментуючи здобутки ЗСУ у результаті контрнаступу.

Відповідне відео оприлюднено у YouTube.

Ведучий запитав про вражаючий контрнаступ українських сил на Харківському напрямку. Кулеба наголосив, що це “показує не тільки нам, а й усьому світу, що ми знаємо, як перемагати, і ми це робимо”.

Після чого усі присутні у залі піднялися і почали аплодувати, чим висловили свою солідарність Україні у боротьбі проти росіян.

Своєю чергою міністр заявив, що оплески звучать не для нього, а для “народу України і наших хоробрих армійців”, це ще більше зворушило зал.

Дмитро Кулеба також пояснив, що “не можна дозволяти страху паралізувати себе. Але це абсолютно нормально боятися певних речей”.

Окрім цього, Кулеба також зреагував на можливість проведення так званих “референдумів” на тимчасово окупованих територіях. Він пояснив, що ці фейкові голосування нічого не змінять.