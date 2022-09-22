Збройні сили України захопили десятки танків, котрі залишили російські окупанти, під час контрнаступу. За даними джерела, серед них є сучасні зразки, як Т-80.

Про це повідомило Bloomberg.

Інший співрозмовник сказав, що кількість техніки може сягати 200 одиниць. Деякі з них не підлягають ремонту.

Кількість здобутої техніки допоможе поповнити запас ЗСУ перед потенційно важкою зимою. Київ має намір надалі закликати США та союзників надавати зброю. Російські танки будуть ефективніше разом з західним обладнанням.

Йдеться, що серед захоплених моделей були машини Т-90. За словами аналітиків Oryx, з початку російського вторгнення всього захоплено близько 380 танків.

Голова відділу стратегічного моделювання аналітичного центру New Geopolitics Ігор Левченко заявив, що під час наступу українські захисники захопили трохи менше як 100 російських танків. Йдеться про ті, які не були виведені з ладу.

“США допоможуть Україні використати захоплені активи, сказав один зі співрозмовників, без надання деталей. Америка підтримала інші країни для постачання в Україну зроблених за часів СРСР танків, а також запчастинами і ремонтом та обслуговуванням, повідомило інше обізнане джерело”, – зазначили журналісти.

У США поки не коментують таке. Дотепер Україна отримувала здебільшого радянські танки від невеликої кількості союзників, як Польща. Німеччина та США ухилялися від запитів. Ще Словенія має передати 28 танків М-55S і отримати від Німеччини 40 військово-транспортних машин.