Сьогодні вранці, 24 вересня, російські загарбники з реактивних систем залпового вогню "Град" та "Ураган" обстріляли Марганецьку та Червоногригорівську громади у Нікопольському районі Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Внаслідок обстрілів у Марганці поранено двоє людей – 51-річна жінка та 49-річний чоловік, які знаходяться у лікарні. Натомість жінка у важкому стані.

“Росіяни не полишають у спокої Нікопольщину… На світанку окупанти скерували свої “Гради” та “Урагани” на дві громади – Марганецьку та Червоногригорівську”, – розповів голова Дніпропетровської ОВА.

Крім того, російськими снарядами пошкоджено понад 20 приватних та багатоповерхових будинків і до 10 господарських споруд. Також понівечено місцевий хлібозавод та ще декілька установ. Зайнялися кілька автівок, проте пожежники вже загасили полум’я.

За словами Валентина Резніченка, у Червоногригорівській громаді ніхто не постраждав. В інших районах ніч минула під звуки сирен, проте без атак.

Понад 2 тисячі сімей у Марганці залишилися без світла. Проте аварійні бригади енергетиків уже працюють.

Варто зазначити, що станом на початок 213-ої доби повномасштабного російського вторгнення воїни ЗСУ відбили атаки противника в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Бахмутське, Одрадівка, Курдюмівка, Зайцеве, Майорськ, Кам’янка, Авдіївка та Опитне.

За минулу добу російські загарбники завдали 5 ракетних та 14 авіаційних ударів, здійснили понад 60 обстрілів з РСЗВ по військових та цивільних об’єктах на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.