Про це повідомив голова Дніпропетровської ДОР Микола Лукашук у Telegram.
Сьогодні Нікопольський район знову опинився під ворожим вогнем. Протягом дня він зазнав семи ворожих атак. Окупанти били з важкої артилерії били по Марганецькій та Мирівській громадам, випустивши близько сотні снарядів. Як зазначив Лукашук, минулося без постраждалих.
Також в Марганецькій громаді ворог поцілив по соціальному закладу. Внаслідок обстрілу зруйновано майже 30 будівель, з яких 17 — це приватні будинки, ще 12 — господарські споруди. Одну господарську споруду знищено вщент. Крім того, там зачепило й 3 легкові автівки, газогін та електромережі.
“Щодо інших районів Дніпропетровщини — день з сигналами тривоги, втім без обстрілів”, — додав голова ДОР.
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