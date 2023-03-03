Про це повідомив голова Дніпропетровської ДОР Микола Лукашук у Telegram.

Сьогодні Нікопольський район знову опинився під ворожим вогнем. Протягом дня він зазнав семи ворожих атак. Окупанти били з важкої артилерії били по Марганецькій та Мирівській громадам, випустивши близько сотні снарядів. Як зазначив Лукашук, минулося без постраждалих.

Також в Марганецькій громаді ворог поцілив по соціальному закладу. Внаслідок обстрілу зруйновано майже 30 будівель, з яких 17 — це приватні будинки, ще 12 — господарські споруди. Одну господарську споруду знищено вщент. Крім того, там зачепило й 3 легкові автівки, газогін та електромережі.

“Щодо інших районів Дніпропетровщини — день з сигналами тривоги, втім без обстрілів”, — додав голова ДОР.