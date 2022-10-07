Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Вночі у Нікополь прилетіли майже 40 російських снарядів, внаслідок чого у місті пошкоджені кілька багатоповерхівок, більш ніж десять приватних будинків, господарські споруди, підприємство транспортної інфраструктури, газогони та електромережі.
У Марганецькій громаді триває обстеження уражених територій. Масштаби руйнувань уточнюються. В інших районах лунала сирена, проте минулося без ворожих ударів і на цю мить спокійно.
“Нікопольщина усю ніч здригалася від вибухів…. Російські окупаційні війська шість разів ударили по району з РСЗВ та важкої артилерії. Попередньо, люди не постраждали”, – розповів Валентин Резніченко.
Варто зазначити, що станом на початок 226-ої доби повномасштабного російського вторгнення, воїни ЗСУ відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Виїмка, Красне, Бахмут, Майорськ, Веселе, Побєда, Невельське, Кам’янка та Тернові Поди.
Протягом минулої доби окупанти завдали 8 ракетних та 15 авіаційних ударів, здійснили понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Три крилатих ракети Х-22 противника не долетіли до цілей.
Від ворожого вогню постраждали об’єкти та цивільне населення більш ніж 25 населених пунктів. Серед інших – Новомихайлівка, Залізничне, Спірне, Давидів Брід, Благодатівка і Мирне. Удари по Харкову, Запоріжжю, Миколаєву та Нікополю зроблено виключно з метою знищення цивільних помешкань та критичної інфраструктури міст.
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