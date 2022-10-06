Зростаючі проблеми російського президента Володимира Путіна в Україні роблять використання РФ тактичної ядерної зброї більш імовірним, заявив високопоставлений американський експерт — колишній радник з національної безпеки США та посол в ООН Джон Болтон.

Про це пише Sky News.

Болтон пояснив, що російський президент переживає “більше проблем, ніж будь-коли з моменту вторгнення”.

Обговорюючи “анексію” РФ чотирьох окупованих територій на сході та півдні України після серії псевдореферендумів, експерт зазначив, що господар Кремля вочевидь планував цим підвищити моральний дух росіян та думав, що це “допоможе закласти основу для майбутніх кордонів з Україною”.

Проте річ у тім, що, відповідно до поглядів Путіна на світ, бойові дії зараз ведуться на “території РФ”, і “російські військові почуваються не дуже добре”.

Ексрадник з національної безпеки США зауважив, що це безсумнівно посилює внутрішні труднощі Путіна у регулярній російській політиці та робить дещо більш імовірним використання тактичної ядерної зброї.

Болтон не впевнений, що відповідь США повинна бути ядерною, залежно від того, що насправді роблять росіяни.

“Але я думаю, ми повинні сказати, що Володимиру Путіну варто написати передсмертну записку, якщо він дозволить собі використати навіть тактичну ядерну зброю”, – наголосив він.

Водночас посол в ООН зауважив, що дуже важливо все ж таки стримати використання ядерної зброї, інакше “Китай, Іран та Північна Корея зовсім би не правильно засвоїли урок”.