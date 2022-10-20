Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко у Telegram.
Також за його словами, росіяни завдали удару по промисловому підприємству: “Нервова ніч у Криворізькому районі”, — додав Резніченко.
Він наголосив, що на місці є серйозні руйнування, а також вже працюють відповідні служби. Постраждалі чи загиблі відсутні.
Водночас у решті районів вночі минулося без надзвичайних ситуацій і станом на 7:40 спокійно.
Нагадаємо, що протягом останніх тижнів росіяни активно намагаються знищити енергетику України. У такий спосіб, президент Володимир Зеленський заявив, що з 10 жовтня, після початку нової хвилі масованих обстрілів України, росіяни зруйнували 30% українських електростанцій.
- В ніч на 18 жовтня в Дніпропетровській області зафіксовано кілька ворожих атак та збитий дрон-камікадзе Shahed -136. Так, протягом ночі російські війська “тримали в напрузі” Нікопольський район.
- 12 жовтня російські військові знову завдали удару по Дніпропетровській області. Цього разу ворог влучив по енергетичній інфраструктурі у Кам’янському районі.