В ніч на 20 жовтня російські військові завдали удару по об’єкту енергетичної інфраструктури Дніпропетровської області. За попередньою інформацією влучання сталося у Криворізькому районі.

Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко у Telegram.

Також за його словами, росіяни завдали удару по промисловому підприємству: “Нервова ніч у Криворізькому районі”, — додав Резніченко.

Він наголосив, що на місці є серйозні руйнування, а також вже працюють відповідні служби. Постраждалі чи загиблі відсутні.

Водночас у решті районів вночі минулося без надзвичайних ситуацій і станом на 7:40 спокійно.

Нагадаємо, що протягом останніх тижнів росіяни активно намагаються знищити енергетику України. У такий спосіб, президент Володимир Зеленський заявив, що з 10 жовтня, після початку нової хвилі масованих обстрілів України, росіяни зруйнували 30% українських електростанцій.