Про це президент України повідомив у Twitter.
Ще один вид російських терористичних атак спрямовані на українську енергетику та критичну інфраструктуру.
Зеленський наголосив, що 10 жовтня 30% українських електростанцій було зруйновано, що спричинило масові відключення електроенергії по всій країні.
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За його словами, для переговорів з режимом президента РФ Володимира Путіна “не залишилося місця”.
Нагадаємо, що сьогодні вранці російські окупанти завдали ударів по об’єктах енергетики у Києві, Дніпрі та Житомирі. Внаслідок злочинних дій росіян поранення отримало 7 осіб.
Another kind of Russian terrorist attacks: targeting 🇺🇦 energy & critical infrastructure. Since Oct 10, 30% of Ukraine’s power stations have been destroyed, causing massive blackouts across the country. No space left for negotiations with Putin's regime. @United24media pic.twitter.com/LN4A2GYgCK
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 18, 2022
- Вранці 18 жовтня військові РФ завдали ударів по об’єкту критичної інфраструктури на лівому березі Києва.
- Сьогодні вранці російські окупанти завдали ракетного дару по енергетичному об’єкту інфраструктури у Дніпрі. Як наслідок – низка районів міста залишились без електро- та водопостачання. Тих, у кого немає проблем зі світлом, закликають до серйозного заощадження електроенергії.
- Сьогодні вранці російські окупанти атакували об’єкт енергетичної інфраструктури у Житомирі. Не обійшлось без постраждалих.