Про це президент України повідомив у Twitter.

Ще один вид російських терористичних атак спрямовані на українську енергетику та критичну інфраструктуру.

Зеленський наголосив, що 10 жовтня 30% українських електростанцій було зруйновано, що спричинило масові відключення електроенергії по всій країні.

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За його словами, для переговорів з режимом президента РФ Володимира Путіна “не залишилося місця”.

Нагадаємо, що сьогодні вранці російські окупанти завдали ударів по об’єктах енергетики у Києві, Дніпрі та Житомирі. Внаслідок злочинних дій росіян поранення отримало 7 осіб.