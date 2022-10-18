Володимир Зеленський заявив, що з 10 жовтня після початку нової хвилі масованих обстрілів України росіяни зруйнували 30% українських електростанцій.

Про це президент України повідомив у Twitter.

Ще один вид російських терористичних атак спрямовані на українську енергетику та критичну інфраструктуру.

Зеленський наголосив, що 10 жовтня 30% українських електростанцій було зруйновано, що спричинило масові відключення електроенергії по всій країні.

За його словами, для переговорів з режимом президента РФ Володимира Путіна “не залишилося місця”.

Нагадаємо, що сьогодні вранці російські окупанти завдали ударів по об’єктах енергетики у Києві, Дніпрі та Житомирі. Внаслідок злочинних дій росіян поранення отримало 7 осіб.

Another kind of Russian terrorist attacks: targeting 🇺🇦 energy & critical infrastructure. Since Oct 10, 30% of Ukraine’s power stations have been destroyed, causing massive blackouts across the country. No space left for negotiations with Putin's regime. @United24media pic.twitter.com/LN4A2GYgCK — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 18, 2022