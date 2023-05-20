Джерело: голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Фото: ДОР / Микола Лукашук

“Знову під ворожим вогнем Нікопольщина. Російські окупанти вдень обстріляли Нікополь та Червоногригорівську громаду з важкої артилерії, випустивши понад два десятки снарядів”, — йдеться в повідомленні.

Внаслідок ворожої атаки травмована 46-річна жінка. Наразі вона в стабільному стані, а  лікуватиметься амбулаторно.

Фото: ДОР / Микола Лукашук

Також у місті пошкоджено дві пʼятиповерхівки, півтора десятка приватних будинків та ще сім господарських споруд, паркани, півдесятка сонячних панелей, електромережі та газогони.

За словами голови ДОР, майже тисяча абонентів залишились без електроенергії, тривають відновлювальні роботи.

Фото: ДОР / Микола Лукашук