Війська РФ завдали ударів з важкої артилерії по територіях Нікополя та Червоногригорівської громади. За даними місцевої влади, є травмована жінка та руйнування.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

“Знову під ворожим вогнем Нікопольщина. Російські окупанти вдень обстріляли Нікополь та Червоногригорівську громаду з важкої артилерії, випустивши понад два десятки снарядів”, — йдеться в повідомленні.

Внаслідок ворожої атаки травмована 46-річна жінка. Наразі вона в стабільному стані, а лікуватиметься амбулаторно.

Також у місті пошкоджено дві пʼятиповерхівки, півтора десятка приватних будинків та ще сім господарських споруд, паркани, півдесятка сонячних панелей, електромережі та газогони.

За словами голови ДОР, майже тисяча абонентів залишились без електроенергії, тривають відновлювальні роботи.