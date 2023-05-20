Джерело: голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
“Знову під ворожим вогнем Нікопольщина. Російські окупанти вдень обстріляли Нікополь та Червоногригорівську громаду з важкої артилерії, випустивши понад два десятки снарядів”, — йдеться в повідомленні.
Внаслідок ворожої атаки травмована 46-річна жінка. Наразі вона в стабільному стані, а лікуватиметься амбулаторно.
Також у місті пошкоджено дві пʼятиповерхівки, півтора десятка приватних будинків та ще сім господарських споруд, паркани, півдесятка сонячних панелей, електромережі та газогони.
За словами голови ДОР, майже тисяча абонентів залишились без електроенергії, тривають відновлювальні роботи.
- Вночі 20 травня російські окупаційні війська вкотре намагались атакувати Київ дронами-камікадзе. Всі ворожі БПЛА були знищені, проте є руйнування у різних районах столиці внаслідок падіння уламків.
- 20 травня російські війська атакували Харків дроном-камікадзе “Ланцет”, влучивши у будівлю об‘єкта інфраструктури у Слобідському районі, а у місті Куп’янськ внаслідок обстрілу постраждали двоє чоловіків.
- 20 травня російські війська завдали удару по Торецьку Донецької області. Внаслідок чого п’ятеро людей поранено.