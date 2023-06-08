Київська міська ухвалила рішення виділити 750 мільйонів гривень з міського бюджету на ремонт укриттів у столиці.

Джерело: Київська міська рада під час пленарного засідання.

У міськраді зазначили, що розподіл коштів відбувається з урахуванням кількості населення, а, відповідно, за кількості укриттів.

Як будуть розподілені кошти по держадміністраціях будуть:

Голосіївська — 42,9 млн грн;

Дарницька — 58, 9 млн грн;

Деснянська — 61,8 млн грн;

Дніпровська — 60,4 млн грн;

Оболонська — 53,6 млн грн;

Печерська — 28,2 млн грн;

Подільська — 35,7 млн грн;

Святошинська — 57,7 млн грн;

Солом‘янська — 65, 5 млн грн;

Шевченківська — 35,6 млн грн.

Крім того, на експлуатацію та технічне обслуговування та капремонти підвальних приміщень житлових будинків, як простіших укриттів, виділили ще 50 млн грн додаткових коштів. Їх отримає Департамент житлово-комунальної інфраструктури.

Департамент охорони здоров’я отримає 200 млн грн на капремонт сховищ у підпорядкованих закладах.