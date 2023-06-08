Джерело: Київська міська рада під час пленарного засідання.
У міськраді зазначили, що розподіл коштів відбувається з урахуванням кількості населення, а, відповідно, за кількості укриттів.
Як будуть розподілені кошти по держадміністраціях будуть:
- Голосіївська — 42,9 млн грн;
- Дарницька — 58, 9 млн грн;
- Деснянська — 61,8 млн грн;
- Дніпровська — 60,4 млн грн;
- Оболонська — 53,6 млн грн;
- Печерська — 28,2 млн грн;
- Подільська — 35,7 млн грн;
- Святошинська — 57,7 млн грн;
- Солом‘янська — 65, 5 млн грн;
- Шевченківська — 35,6 млн грн.
Крім того, на експлуатацію та технічне обслуговування та капремонти підвальних приміщень житлових будинків, як простіших укриттів, виділили ще 50 млн грн додаткових коштів. Їх отримає Департамент житлово-комунальної інфраструктури.
Департамент охорони здоров’я отримає 200 млн грн на капремонт сховищ у підпорядкованих закладах.
- 2 червня, у міському додатку “Київ Цифровий” з’явилася офлайн-мапа укриттів, а також можливість повідомити про зачинене або недоступне укриття.
- Рятувальники, поліцейські та представники місцевих органів виконавчої влади станом на 5 червня перевірили 50 195 укриттів. З них 32% виявилися зачиненими або непридатними до використання.
- За добу, після запуску в додатку “Київ Цифровий” функції зворотного звʼязку щодо стану укриттів, від киян надійшло більше ніж тисяча скарг.
- В Одеській області десь 70-80% укриттів не відповідають нормам. У них відсутній другий вихід та є проблеми з вентиляцією.