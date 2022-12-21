Жителя міста Шостка Сумської області, який надсилав представнику РФ фото та відео місць дислокації військових підрозділів ЗСУ, засудили до 15 років за ґратами.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора України.

Відтак, суд визнав місцевого мешканця міста Шостка винним у державній зраді, його засуджено до 15 років позбавлення волі. Прокурор у суді довів, що засуджений та його знайомий були залучені представником ЗС РФ до конфіденційного співробітництва з метою отримання розвідувальних даних.

За даними правоохоронців, чоловіки за грошову винагороду відправляли йому за допомогою одного з месенджерів фото та відео місць дислокації військових підрозділів ЗСУ та інших військових формувань, кількості їхнього особового складу, а також кількості військової техніки та її переміщення на території міста Шостка та Шосткинського району Сумської області.

Зазначимо, що нещодавно у Миколаївській області правоохоронці затримали зрадника, який передавав викрадене майно громадян на потреби російських окупаційних угруповань на південному фронті.

За даними правоохоронців, зловмисником виявився місцевий мешканець одного з селищ Шевченківської об’єднаної територіальної громади, який добровільно обійняв посаду старости у двох населених пунктах, де виступав посередником між окупантами та місцевими мешканцями. Відтак, перебуваючи на “посаді”, колаборант допомагав росіянам в укріпленні позицій, зокрема передавав викрадене майно місцевих мешканців на потреби російських загарбників.

За даними слідства, місцевий житель ще на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну підтримав окупантів і навіть налагодив контакт з одним із ватажків ворожих угруповань.