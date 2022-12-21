Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора України.
Відтак, суд визнав місцевого мешканця міста Шостка винним у державній зраді, його засуджено до 15 років позбавлення волі. Прокурор у суді довів, що засуджений та його знайомий були залучені представником ЗС РФ до конфіденційного співробітництва з метою отримання розвідувальних даних.
За даними правоохоронців, чоловіки за грошову винагороду відправляли йому за допомогою одного з месенджерів фото та відео місць дислокації військових підрозділів ЗСУ та інших військових формувань, кількості їхнього особового складу, а також кількості військової техніки та її переміщення на території міста Шостка та Шосткинського району Сумської області.
Зазначимо, що нещодавно у Миколаївській області правоохоронці затримали зрадника, який передавав викрадене майно громадян на потреби російських окупаційних угруповань на південному фронті.
За даними правоохоронців, зловмисником виявився місцевий мешканець одного з селищ Шевченківської об’єднаної територіальної громади, який добровільно обійняв посаду старости у двох населених пунктах, де виступав посередником між окупантами та місцевими мешканцями. Відтак, перебуваючи на “посаді”, колаборант допомагав росіянам в укріпленні позицій, зокрема передавав викрадене майно місцевих мешканців на потреби російських загарбників.
За даними слідства, місцевий житель ще на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну підтримав окупантів і навіть налагодив контакт з одним із ватажків ворожих угруповань.
- Служба безпеки України затримала поплічника росіян, який ще у 2014 році підіймав російський прапор над Харківською мерією. Чоловік вісім років переховувався від правосуддя.
- В Одеській області викрито пособницю російських військових, яка збирала для них кошти. Вона організовувала збори на потреби окупаційних військ, що перебувають у захоплених районах Маріуполя та Херсонської області.