Про це повідомив старший військовий радник делегації Великої Британії в ОБСЄ Ян Стаббс під час засідання Форуму з безпекового співробітництва у Відні, передає “Укрінформ”.
“Протягом останнього тижня ми спостерігали інтенсивні бойові дії в той час, як РФ продовжує наступ на Донбасі. Росія зазнає надзвичайно великих втрат. З травня минулого року лише в районі Бахмута було вбито і поранено від 20 до 30 тис. “вагнерівців” і регулярних російських військових — це величезні людські втрати при загальному просуванні приблизно на 25 кілометрів”, — сказав Ян Стаббс.
За його словами, це означає, що на кожен пройдений кілометр припадає понад 800 убитих або поранених військовослужбовців РФ. Стаббс уточнив, що переважна більшість з яких — найманці ПВК “Вагнер”.
Тому, голові приватної військової компанії Євгену Пригожину стає дедалі важче поповнювати запаси для того, що він назвав “м’ясорубкою” на сході України”.
Британський дипломат зауважив, що в Росії вичерпуються запаси ракет. Свідченням цього є зростання інтервалів, з якими РФ завдає ударів по критичній інфраструктурі України.
“Росія зазнала величезних втрат важкої бронетехніки, що змусило її розгорнути на фронті 60-річні основні бойові танки Т-62. З літа 2022 року було знято зі зберігання приблизно 800 застарілих Т-62. Зовсім недавно в Україні також були розгорнуті російські бронетранспортери БТР-50 — раритетні машини, які вперше були прийняті на озброєння російської армії в 1954 році”, — наголосив Стаббс.
На тлі цього постає питання: “Чому ж нове покоління російської військової техніки, яке так вихваляють, відсутнє на полі бою?”.
Правда полягає в тому, що російський основний бойовий танк нового покоління Т14 “Армата” виявився “білим слоном”, який ледве здатен взяти участь у параді, не кажучи вже про бойові дії в Україні, вважає Стаббс.
“Правду бачить кожен: військова й оборонна промисловість Росії зазнають поразки в Україні”, — констатував дипломат.
- За даними Інституту вивчення війни, загальний темп російських атак в Україні знизився. Більш того, найімовірніше, що наступ вагнерівців на місто Бахмут наближається до своєї кульмінації.
- 15 березня, після зустрічі у форматі “Рамштайн”, міністр оборони Ллойд Остін заявив, що Росія “вичерпує можливості” у війні проти України.
- 15 березня голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що Росія робить “невеликі тактичні успіхи” навколо українського міста Бахмут, але “великою ціною”.