Від початку травня 2022 року російські регулярні війська та найманці ПВК "Вагнера", ймовірно, втратили від 20 до 30 тисяч убитими й пораненими під Бахмутом Донецької області.

Про це повідомив старший військовий радник делегації Великої Британії в ОБСЄ Ян Стаббс під час засідання Форуму з безпекового співробітництва у Відні, передає “Укрінформ”.

“Протягом останнього тижня ми спостерігали інтенсивні бойові дії в той час, як РФ продовжує наступ на Донбасі. Росія зазнає надзвичайно великих втрат. З травня минулого року лише в районі Бахмута було вбито і поранено від 20 до 30 тис. “вагнерівців” і регулярних російських військових — це величезні людські втрати при загальному просуванні приблизно на 25 кілометрів”, — сказав Ян Стаббс.

За його словами, це означає, що на кожен пройдений кілометр припадає понад 800 убитих або поранених військовослужбовців РФ. Стаббс уточнив, що переважна більшість з яких — найманці ПВК “Вагнер”.

Тому, голові приватної військової компанії Євгену Пригожину стає дедалі важче поповнювати запаси для того, що він назвав “м’ясорубкою” на сході України”.

Британський дипломат зауважив, що в Росії вичерпуються запаси ракет. Свідченням цього є зростання інтервалів, з якими РФ завдає ударів по критичній інфраструктурі України.

“Росія зазнала величезних втрат важкої бронетехніки, що змусило її розгорнути на фронті 60-річні основні бойові танки Т-62. З літа 2022 року було знято зі зберігання приблизно 800 застарілих Т-62. Зовсім недавно в Україні також були розгорнуті російські бронетранспортери БТР-50 — раритетні машини, які вперше були прийняті на озброєння російської армії в 1954 році”, — наголосив Стаббс.

На тлі цього постає питання: “Чому ж нове покоління російської військової техніки, яке так вихваляють, відсутнє на полі бою?”.

Правда полягає в тому, що російський основний бойовий танк нового покоління Т14 “Армата” виявився “білим слоном”, який ледве здатен взяти участь у параді, не кажучи вже про бойові дії в Україні, вважає Стаббс.