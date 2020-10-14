У Верховній Раді України до 60 народних депутатів перехворіли або ж зараз хворіють на коронавірус COVID-19.

Про це повідомив сьогодні в коментарі журналістам спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

За його словами, в апараті ВР вже перехворіли понад 20 осіб.

“Понад 20 людей всього перехворіло в апараті. Також у нас кілька людей додатково захворіли цього тижня. Я думаю, що ми десь до 30 доходимо вже, це по апарату. По народних депутатах останні показники сьогодні не готовий сказати, але до 60 всього перехворіли або хворіють. І майже кожного дня у нас – додаткові хворі. День-два – у нас є один-два народних депутата (які захворіли, – ред.)”, – зазначив Разумков.

Він уточнив, що Верховна Рада не буде йти на карантин у зв’язку зі спалахом COVID-19.

“Верховна Рада минулого разу не йшла на карантин, і цього разу не буде йти на карантин. Можуть бути зміни в режимі нашої роботи, але ВР, як єдина законодавча інституція в Україні, не буде йти на карантин”, – наголосив Разумков.

(На відео – з 10:20)