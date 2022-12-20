Україна отримала грант у розмірі 2 мільярди доларів від Сполучених Штатів Америки через Цільовий фонд Світового банку.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

Відтак отримане грантове фінансування буде спрямовано на забезпечення пенсійних виплат та заробітних плат працівникам цивільного захисту, а також на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій.

У відомстві зазначили, що це вже другий транш з гранту загальним розміром 4,5 млрд доларів. Кошти надано Сполученими Штатами Америки через Цільовий фонд Світового банку, у межах проєкту “Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні”.

“З перших днів злочинного вторгнення РФ в Україну Сполучені Штати підтримують нас на всіх можливих напрямах, в тому числі надаючи фінансову допомогу для держбюджету у формі грантів. Така допомога є надзвичайно важливою, адже не тільки дозволяє зберегти можливість вчасно і в повному обсязі здійснювати пріоритетні соціальні платежі, а ще й не збільшує подальше боргове навантаження на держбюджет”, – заявив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Загалом після початку широкомасштабного вторгнення РФ Україна отримала від США вже 12 млрд доларів у формі грантів. Відтак, США є найбільшим донором прямої бюджетної допомоги серед усіх країн-партнерів у 2022 році.

Крім того, 17 грудня Україна отримала першу партію необхідного обладнання для ТЕЦ та ТЕС від міністерства енергетики Сполучених Штатів Америки.

“В Україну вже доставлено першу партію необхідного обладнання від міністерства енергетики США. Ця партія є частиною допомоги у розмірі 53 млн доларів, оголошеної американськими партнерами минулого місяця”, – повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.