Джерело: СБУ.
Ворожий агент передавав російським загарбникам локації Сил оборони й стратегічних підприємств на заході України. Своєю чергою, росіяни використовували його розвіддані для коригування повторних ракетних ударів по ключових транспортних артеріях та промислових об’єктах регіону.
Контррозвідники СБУ затримали зловмисника у травні минулого року у результаті багатоетапної спецоперації на Львівщині. За матеріалами СБУ, суд призначив ворожому поплічнику найвищу міру покарання – довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
За даними слідства, засудженим є мешканець обласного центру, якого після початку повномасштабного вторгнення завербувала російська спецслужба.
У поле зору ворога колаборант потрапив через свою деструктивну активність на прокремлівських телеграм-каналах, у тому числі на “Соловьев Live” та “Кадыров 95”.
Для виконання завдань агресора їхній поплічник особисто об’їжджав територію області і фіксував місця розташування військових об’єктів та критичної інфраструктури.
Крім того, російський агент відстежував наслідки ворожих повітряних атак по регіону і відправляв відповідні звіти окупантам, в яких зазначав про технічний стан українських об’єктів. Для комунікації з російськими загарбниками використовував месенджери.
Під час обшуків за місцем проживання зловмисника виявлено мобільний телефон, який він використовував для розвідувально-підривної діяльності на користь РФ. На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.
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