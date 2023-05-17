До довічного позбавлення волі засудили колаборанта, який наводив російські ракети на залізничні мости та заводи у Львівській області.

Джерело: СБУ.

Ворожий агент передавав російським загарбникам локації Сил оборони й стратегічних підприємств на заході України. Своєю чергою, росіяни використовували його розвіддані для коригування повторних ракетних ударів по ключових транспортних артеріях та промислових об’єктах регіону.

Контррозвідники СБУ затримали зловмисника у травні минулого року у результаті багатоетапної спецоперації на Львівщині. За матеріалами СБУ, суд призначив ворожому поплічнику найвищу міру покарання – довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

За даними слідства, засудженим є мешканець обласного центру, якого після початку повномасштабного вторгнення завербувала російська спецслужба.

У поле зору ворога колаборант потрапив через свою деструктивну активність на прокремлівських телеграм-каналах, у тому числі на “Соловьев Live” та “Кадыров 95”.

Для виконання завдань агресора їхній поплічник особисто об’їжджав територію області і фіксував місця розташування військових об’єктів та критичної інфраструктури.

Крім того, російський агент відстежував наслідки ворожих повітряних атак по регіону і відправляв відповідні звіти окупантам, в яких зазначав про технічний стан українських об’єктів. Для комунікації з російськими загарбниками використовував месенджери.

Під час обшуків за місцем проживання зловмисника виявлено мобільний телефон, який він використовував для розвідувально-підривної діяльності на користь РФ. На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.