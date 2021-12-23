Про це повідомляє американське ділове видання Bloomberg.
Вартість природного газу у Північно-Західній Європі через зимовий дефіцит становить приблизно 57,54 долара за мільйон британських теплових одиниць, що майже на третину більше, ніж тиждень тому.
Це приблизно на 24 долари вище, ніж ціни в Азії, і більш ніж у 14 разів вище, ніж ціна на газ, який продається на американському газорозподільному центрі Henry Hub.
Згідно з даними Bloomberg, до Європи мають прибути 76 американських вантажів СПГ, що перевозяться транзитом, 10 танкерів, які перевозять 1,6 мільйона кубометрів палива для теплоелектростанцій.
Ще 20 танкерів, які перевозять приблизно 3,3 мільйона кубометрів перетинають Атлантичний океан і прямують на континент.
Майже одна третина вантажів надходить з експортного термінала Cheniere Energy Inc. Sabine Pass LNG в Луїзіані, свідчать дані Bloomberg
- Нагадаємо, що заступник керівника Офісу президента України Ростислав Шурма повідомив про можливе підвищення тарифів на 10-11%, зокрема тарифів на розподіл та доставку газу.
- Раніше оператор ГТС України та оператор ГТС Угорщини FGSZ уклали угоду про взаємодію для транспортування природного газу з Угорщини до України з 1 січня 2022 року. Угода дасть змогу постачати до 8 млн куб. м природного газу щодоби з Угорщини до України.
- Також у Королівстві Тонга (Полінезія) триває виверження вулкана. Газова хмара, що утворилася внаслідок виверження, піднялася на висоту 18 кілометрів над рівнем моря.