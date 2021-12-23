Через енергетичну кризу, яка призвела до рекордного рівня цін на газ, до Європи прямує американська флотилія кораблів зі скрапленим природним газом.

Про це повідомляє американське ділове видання Bloomberg.

Вартість природного газу у Північно-Західній Європі через зимовий дефіцит становить приблизно 57,54 долара за мільйон британських теплових одиниць, що майже на третину більше, ніж тиждень тому.

Це приблизно на 24 долари вище, ніж ціни в Азії, і більш ніж у 14 разів вище, ніж ціна на газ, який продається на американському газорозподільному центрі Henry Hub.

Згідно з даними Bloomberg, до Європи мають прибути 76 американських вантажів СПГ, що перевозяться транзитом, 10 танкерів, які перевозять 1,6 мільйона кубометрів палива для теплоелектростанцій.

Ще 20 танкерів, які перевозять приблизно 3,3 мільйона кубометрів перетинають Атлантичний океан і прямують на континент.

Майже одна третина вантажів надходить з експортного термінала Cheniere Energy Inc. Sabine Pass LNG в Луїзіані, свідчать дані Bloomberg