Джерело: Twitter Педро Санчеса
Він проінформував, що вже прибув до Києва і додав, що хотів би, щоб перший акт головування Іспанії у Раді Євросоюзу відбувся в Україні, разом з президентом Володимиром Зеленським.
“Усю європейську солідарність я передаю вашому уряду і парламенту” – написав Санчес.
Він резюмував, що Іспанія підтримуватиме народ України, допоки у Європі не відновиться мир.
Раніше в Офісі президента України анонсували візит Педро Санчеса до Києва.
“Вважаю символічним, що цієї суботи, у перший день головування Іспанії в ЄС, на моє запрошення Україну відвідає з візитом пан прем’єр-міністр Іспанії Санчес. Уперше початок головування країни в ЄС буде підкреслено візитом в Україну. І це дуже багато говорить про те, якими важливими для нашої Європи будуть ці пів року”, – зазначив президент Зеленський.
- Президент Польщі Анджей Дуда прибув до Києва з неоголошеним візитом. Він разом із главою Литви Ґітанасом Науседою візьме участь у заходах з нагоди 27-ї річниці прийняття Конституції України.
- 28 червня до української столиці з неанонсованим візитом прибув президент Литви Ґітанас Науседа.