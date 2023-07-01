Джерело: Twitter Педро Санчеса

Він проінформував, що вже прибув до Києва і додав, що хотів би, щоб перший акт головування Іспанії у Раді Євросоюзу відбувся в Україні, разом з президентом Володимиром Зеленським.

“Усю європейську солідарність я передаю вашому уряду і парламенту” – написав Санчес.

Він резюмував, що Іспанія підтримуватиме народ України, допоки у Європі не відновиться мир.

Раніше в Офісі президента України анонсували візит Педро Санчеса до Києва.

“Вважаю символічним, що цієї суботи, у перший день головування Іспанії в ЄС, на моє запрошення Україну відвідає з візитом пан прем’єр-міністр Іспанії Санчес. Уперше початок головування країни в ЄС буде підкреслено візитом в Україну. І це дуже багато говорить про те, якими важливими для нашої Європи будуть ці пів року”, – зазначив президент Зеленський.