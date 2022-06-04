В освітню школу №4, де окупанти найближчим часом планують відновити навчання, завезли 5 тисяч російськомовних підручників.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Російська мова, російська література, російська історія, природа рідного краю (російською) для початкової та середньої школи. Саме такі книги отримають школярі міста Маріуполь, які будуть змушені вчитися виключно за російськомовними підручниками.

Натомість всі україномовні підручники, інтерактивні шкільні дошки було вивезено до Донецька.

“Платники податків Маріуполя знову забезпечили підвищення якості життя донеччан – тепер в освіті”, – зазначив Петро Андрющенко.

Також він додав, що кількість підручників перевищує кількість дітей шкільного віку, що наразі перебувають в Маріуполі.