Про це повідомляється на сайті парламенту.

У четвер, 26 листопада, Європейський парламент 613 голосами підтримав резолюцію щодо подій у Білорусі.

У ній євродепутати зазначають, що вже понад 100 днів у країні тривають протести та страйки через масові фальсифікації на виборах президента й репресивні дії білоруської влади у відповідь на мирні акції.

Депутати наголошують, що жертвами катувань стали близько 500 осіб, близько 25 тисяч осіб були незаконно затримані під час акцій, щонайменше 5 осіб загинули, і порушення прав білорусів продовжуються.

У зв’язку з тим, що коїться в країні, європарламент закликав країни ЄС припинити запозичення Білорусі допоки там не будуть проведені нові вибори президента.

“Закликаємо до повного заморожування всіх трансфертів коштів ЄС, включно з позиками Європейського інвестиційного банку, Європейського банку реконструкції та розвитку та інших чинному білоруському уряду та контрольованим державою проєктам. Закликаємо Європейську службу зовнішніх зв’язків зупинити переговори щодо пріоритетів партнерства між ЄС та Білоруссю, поки не відбудуться вільні та чесні президентські вибори”, — йдеться в резолюції.

Водночас євродепутати закликають збільшити допомогу білоруському громадянському суспільству та збільшити підтримку незалежних організацій громадянського суспільства, правозахисників та незалежних журналістів, зокрема тих, що перебувають під вартою, шляхом моніторингу ситуації та фінансової допомоги.