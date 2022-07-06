Національне агентство з питань запобігання корупції підготувало новий список із 800 фізичних та юридичних осіб, які підтримують повномасштабну війну проти України.

Про це повідомляє пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

За даними НАЗК, всього до списків внесено вже 17,2 тисячі фізичних та 3,8 тисячі юридичних осіб. Проте це лише частина від 100 тисяч осіб, проти яких необхідно запровадити санкції.

До цього переліку потрапило керівництво центральних та регіональних відділень партій КПРФ та “Справедлива Росія – патріоти – за правду”, які активно підтримують режим Путіна. Серед них голова “Справедливої Росії” Сергій Миронов, який публічно закликав бомбити міста України.

Також до списку внесли ліберально-демократичну партію Росії (ЛДПР), у тому числі 85 її регіональних відділень та їх керівництво. Засновник та колишній лідер ЛДПР, Володимир Жириновський, схвалював майбутнє збройне широкомасштабне вторгнення Росії в Україну. До того ж він заявляв, що України як держави “бути не повинно”.

Натомість новий голова цієї партії Леонід Слуцький наразі ж заявляє, що сподівається на входження так званих “ДНР” та “ЛНР”, а також Херсонської області до складу РФ.

Окрім цього, НАЗК запропонувало ініціювати питання про включення до санкційних списків засновника та голову ради директорів “Об’єднаної металургійної компанії” (ОМК) Анатолія Сєдих. Компанія є найбільшим виробником залізничних коліс та другим за величиною виробником труб у Росії. Більше як 1 млн труб компанії використав “Газпром” для будівництва “Південного потоку”, “Північного потоку-1” та “Північного потоку-2”.

Також Національне агентство з питань запобігання корупції рекомендує внести до санкційних списків композитора та продюсера, довірену особу Путіна – Ігоря Крутого. Після анексії Криму продюсер продовжує проводити на території півострова музичний конкурс “Дитяча нова хвиля” та володіє підприємствами, які у Севастополі займаються переміщенням вантажів та ремонтом суден.

Ще до списку кандидатів на міжнародні санкції НАЗК пропонує додати співачку Лоліту Мілявську, яка продовжує замовчувати вторгнення російських військ в Україну. Також вона визнає Крим частиною Росії та неодноразово виступала з концертами у тимчасово окупованих Криму, Донецьку та Луганську.