Про це повідомляє міжнародний телеканал CNN.

Як відомо, 20 квітня Малофєєв потрапив під санкції США. Тоді Сполучені Штати оголошували про обмеження проти ключового комерційного банку, а також “мережі з понад 40 фізичних та юридичних осіб на чолі з російським мільярдером Костянтином Малофєєвим” у США. Обмеження торкнулися юридичних осіб в Росії, Молдові, Сінгапурі та, зокрема, сина Малофєєва.

Американський Мінфін також заявляв, що санкції спрямовані проти компаній, які працюють у третій за величиною в світі російській галузі майнінгу віртуальної валюти. Це був перший випадок, коли обмеження вводилися проти таких компаній.

Також відомо, що бізнесмен з РФ потрапив під санкції у грудні 2014 року. Причина – фінансування сепаратистської діяльності на сході України та його тісні зв’язки з Олександром Бородаєм, Ігорем Гіркіним і так званою “ДНР”.

У квітні проти Малофєєва було відкрито кримінальне провадження через спроби ухилення від санкцій.

В середу, 16 червня, Федеральна прокуратура Нью-Йорка оголосила, що вимагає арештувати понад 5,3 мільйона доларів США на банківському рахунку, який належить російському мільярдерові.