До Росії припинили імпорт товарів американського виробника взуття Crocs та Skechers. Це стосується роздрібної торгівлі та онлайн-продажу.

Про це йдеться в заяві першої компанії та Skechers.

Рішення ухвалили через агресивні дії Росії на теренах України. Crocs вирішили, що відтепер більше не будуть завозити товари в країну та припинять бізнес-операції. Поки компанія продовжить платити зарплату своїм працівникам у Росії.

Через напад РФ на Україну Crocs зробить пожертву на користь ЮНІСЕФ. Кошти спрямують для надання гуманітарної допомоги дітям та сім’ям переміщених осіб.

Аналогічне рішення про вихід з ринку ухвалив американський виробник Skechers. Тепер в Росію не буде надсилатися взуття. Skechers виділить 500 тисяч доларів гуманітарної допомоги для організацій, що працюють в Україні. Американська компанія також розглядає можливість передати взуття та шкарпетки для українських біженців.