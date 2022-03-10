Про це йдеться в заяві першої компанії та Skechers.
Рішення ухвалили через агресивні дії Росії на теренах України. Crocs вирішили, що відтепер більше не будуть завозити товари в країну та припинять бізнес-операції. Поки компанія продовжить платити зарплату своїм працівникам у Росії.
Через напад РФ на Україну Crocs зробить пожертву на користь ЮНІСЕФ. Кошти спрямують для надання гуманітарної допомоги дітям та сім’ям переміщених осіб.
Аналогічне рішення про вихід з ринку ухвалив американський виробник Skechers. Тепер в Росію не буде надсилатися взуття. Skechers виділить 500 тисяч доларів гуманітарної допомоги для організацій, що працюють в Україні. Американська компанія також розглядає можливість передати взуття та шкарпетки для українських біженців.
- Нагадаємо, компанія Carlsberg Group припиняє виробництво та продаж пива Carlsberg в Російській Федерації. Раніше компанія обмежувалась лише зупинкою нових інвестицій.
- Мережі готелів Hilton і Hyatt припинили відкриття нових готелів в Росії, однак не планують закривати старі.
- Зокрема десятки найбільших компаній світу припинили або скоротили свою діяльність у Росії у відповідь на її вторгнення в Україну. Їх перелік уклав американський телеканал CNN.