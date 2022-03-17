Біофармацевтична компанія AbbVie запровадила санкції проти РФ. Американська фірма припинила постачання ботоксу та філерів, що використовуються в естетичній медицині.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Компанія заявила, що ухвалила таке рішення через продовження війни в Україні. Також AbbVie немає виробничих підприємств у російському регіоні.

Компанія продовжує стежити за безпекою своїх співробітників в Україні. Вони пожертвували мільйон доларів некомерційним організаціям. Кошти скерують на допомогу українцям, які постраждали від військових дій.

Для Росії припинення постачання ботоксу не настільки критично, як філерів. Оскільки РФ майже немає для них альтернативи, коли для ботоксу є деякі місцеві аналоги. Філери компанії Juvederm встановлювалися в 2021 році 1,7 мільйона разів, з яких 44,4% припало на різні позиції бренду Juvederm.