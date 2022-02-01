Сьогодні, 1 лютого до України прибудуть з візитом прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте та міністр закордонних справ Вопке Гукстра.

Про це повідомляє нідерландська телевізійна компанія NOS.

Під час візиту планується обговорення чинної загрози збройної агресії з боку Російської Федерації. Також буде порушене питання, пов’язане із загибеллю рейсу MH17 над Донбасом влітку 2014 року.

Раніше прем’єр-міністр Нідерландів назвав ситуацію на Сході України “дуже тривожною”.

Візит представників держави анонсували заздалегідь, однак точна дата прибуття не повідомлялася.

Також нещодавно керівна партія Нідерландів разом з опозиційною “Партією праці” виступили за озброєння України на тлі напруженої ситуації на українсько-російському кордоні.

Раніше Україна вже зверталася щодо допомоги в озброєнні. У відповідь міноборони Нідерландів проводять інвентаризацію можливих предметів постачання. Повідомляється, що це можуть бути радари, високоточна і протитанкова зброя або протиповітряна оборона.