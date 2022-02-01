Про це повідомляє нідерландська телевізійна компанія NOS.
Під час візиту планується обговорення чинної загрози збройної агресії з боку Російської Федерації. Також буде порушене питання, пов’язане із загибеллю рейсу MH17 над Донбасом влітку 2014 року.
Раніше прем’єр-міністр Нідерландів назвав ситуацію на Сході України “дуже тривожною”.
Візит представників держави анонсували заздалегідь, однак точна дата прибуття не повідомлялася.
Також нещодавно керівна партія Нідерландів разом з опозиційною “Партією праці” виступили за озброєння України на тлі напруженої ситуації на українсько-російському кордоні.
Раніше Україна вже зверталася щодо допомоги в озброєнні. У відповідь міноборони Нідерландів проводять інвентаризацію можливих предметів постачання. Повідомляється, що це можуть бути радари, високоточна і протитанкова зброя або протиповітряна оборона.
- Нагадаємо, що 1 лютого до України також прибуде прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який проведе зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.
- Відомо, що прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький 1 лютого теж приїде в Україну з робочим візитом.
- Протягом цього тижня Україну відвідає президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Вперше про робочу зустріч, яка пройде у лютому, заявляли 20 січня.