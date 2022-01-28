28 січня четвертий літак доставив партію боєприпасів до України в межах військово-технічної допомоги з боку Сполучених Штатів.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter.

“Цього разу четвертий “птах” доставив в Україну 81 тонну боєприпасів різного калібру. Наступного тижня ми чекаємо на наступні літаки зі США з військово-технічною допомогою для зміцнення обороноздатності України”, – йдеться у повідомленні.

This time the 4th bird delivered 81 tons of ammunition of various calibers to Ukraine. Next week we are waiting next 🇺🇸 planes with military-technical assistance to strengthen 🇺🇦 defense capabilities! 🇺🇦🤝🇺🇸@WhiteHouse @congressdotgov @USEmbassyKyiv @UKRintheUSA @DeptofDefense pic.twitter.com/FkUqJGzXFm — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 28, 2022

22 січня до України надійшла перша частина військової допомоги від США. Цей вантаж містив близько 90 тонн летальної зброї.

Загалом із 2014 року Сполучені Штати виділили Україні допомоги більш ніж на $5,4 мільярда.