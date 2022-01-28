Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter.

“Цього разу четвертий “птах” доставив в Україну 81 тонну боєприпасів різного калібру. Наступного тижня ми чекаємо на наступні літаки зі США з військово-технічною допомогою для зміцнення обороноздатності України”, – йдеться у повідомленні.

22 січня до України надійшла перша частина військової допомоги від США. Цей вантаж містив близько 90 тонн летальної зброї.

Загалом із 2014 року Сполучені Штати виділили Україні допомоги більш ніж на $5,4 мільярда.