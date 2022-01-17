Про це повідомив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес під час слухань у парламенті, передає британське інформаційне агентство Reuters.
“Ми ухвалили рішення надати Україні легкі протитанкові оборонні системи”, – заявив Бен Воллес у парламенті та повідомив, що перші системи вже були доставлені у понеділок, 17 січня, при цьому, невелика кількість британського персоналу проведе навчання протягом короткого періоду часу.
Він також зауважив, що системи є стратегічною зброєю і не становлять загрози для Росії, адже їх необхідно використовувати з метою самооборони.
Міністр оборони Великої Британії не уточнив ні кількість, ані тип зброї, що відправляється. Проте, зазначив, що “це змусило б людей задуматися про те, що вони роблять”.
Окрім цього, Бен Воллес ще досі сподівається на “правильний вибір Путіна” та наголошує, що ескалація все ще може бути вирішена дипломатичним шляхом.
- Раніше, державний міністр з питань безпеки Великої Британії Даміан Хайндс назвав Росію ворожою країною.
- Нагадаємо, посол України в Німеччині Андрій Мельник звернувся до уряду ФРН, зокрема до міністерки закордонних справ Анналени Бербок щодо схвалення Берліном постачання зброї в Україну на тлі загрози військової ескалації РФ.
- При цьому, заступник голови фракції ХДС/ХСС у міжнародних справах Йоханн Вадефуль розкритикував блокування Німеччини постачання зброї Україні на тлі військової загрози з боку Російської Федерації.
- У квітні 2021 року голова комітету Бундестагу із закордонних справ Норберт Рьоттген вперше підтримав ідею надання Україні оборонної зброї.
- Також повідомлялось, що міністерство оборони Естонії має намір надати Україні протитанкове озброєння, ракети Javelin та 122-міліметрові гаубиці. Проте, для фактичного передавання зброї необхідно отримати дозволи від країн-виробників.
- Окрім цього, адміністрація президента США Джо Байдена підготувала новий пакет воєнної допомоги Україні. Він може охоплювати постачання переносних зенітно-ракетних комплексів Stinger.
- Глава МЗС Литви заявив, що НАТО має негайно озброїти Україну.