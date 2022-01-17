Велика Британія розпочала процес постачання Україні нового пакету систем безпеки для підвищення оборонних можливостей у відповідь на загрозливу поведінку Російської Федерації.

Про це повідомив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес під час слухань у парламенті, передає британське інформаційне агентство Reuters.

“Ми ухвалили рішення надати Україні легкі протитанкові оборонні системи”, – заявив Бен Воллес у парламенті та повідомив, що перші системи вже були доставлені у понеділок, 17 січня, при цьому, невелика кількість британського персоналу проведе навчання протягом короткого періоду часу.

Він також зауважив, що системи є стратегічною зброєю і не становлять загрози для Росії, адже їх необхідно використовувати з метою самооборони.

Міністр оборони Великої Британії не уточнив ні кількість, ані тип зброї, що відправляється. Проте, зазначив, що “це змусило б людей задуматися про те, що вони роблять”.

Окрім цього, Бен Воллес ще досі сподівається на “правильний вибір Путіна” та наголошує, що ескалація все ще може бути вирішена дипломатичним шляхом.