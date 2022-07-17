До Київської та Чернігівської областей прибула делегація Сил оборони Естонії на чолі з начальником армії генерал-лейтенантом Мартіном Геремом. Вони зустрілися з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ на своїй Facebook-сторінці.

Естонських військових ознайомили з ситуацією на фронті. Під час візиту вони прибули до місць, де проходили активні бойові дії.

Генерал-лейтенант Мартін Герем відвідав Гостомель, Бородянку та селище Мощун у Київській області. Разом з представниками Оперативного командування “Північ” делегація прибула до місць скоєння воєнних злочинів російськими окупантами у Чернігівській області.

“Генерал-лейтенант Мартін Герем зазначив, що приклад боротьби України у війні з Росією – це неоціненний досвід для країн НАТО. Естонія ж – одна з держав, яка повсякчас підтримувала Україну та її військо, зокрема допомагала з професійною підготовкою особового складу”, – йдеться у повідомленні.

Головнокомандувач ЗСУ заявив, що цінує залученість і допомогу Естонії. А саме високий рівень військового співробітництва та дієву підтримку військових. Він подякував за те з якою гостинністю естонці зустріли українських переселенців.