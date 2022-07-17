Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ на своїй Facebook-сторінці.
Естонських військових ознайомили з ситуацією на фронті. Під час візиту вони прибули до місць, де проходили активні бойові дії.
Генерал-лейтенант Мартін Герем відвідав Гостомель, Бородянку та селище Мощун у Київській області. Разом з представниками Оперативного командування “Північ” делегація прибула до місць скоєння воєнних злочинів російськими окупантами у Чернігівській області.
“Генерал-лейтенант Мартін Герем зазначив, що приклад боротьби України у війні з Росією – це неоціненний досвід для країн НАТО. Естонія ж – одна з держав, яка повсякчас підтримувала Україну та її військо, зокрема допомагала з професійною підготовкою особового складу”, – йдеться у повідомленні.
Головнокомандувач ЗСУ заявив, що цінує залученість і допомогу Естонії. А саме високий рівень військового співробітництва та дієву підтримку військових. Він подякував за те з якою гостинністю естонці зустріли українських переселенців.
- Нагадаємо, 11 липня до Ірпеня прибув прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. У межах робочого візиту він має провести зустрічі з українським колегою Денисом Шмигалем та президентом України Володимиром Зеленським.
- 6 липня прем‘єр-міністр Ірландії Міхал Мартін побував у зруйнованих російськими загарбниками містах: Бородянці, Бучі та Ірпені.
- Раніше до Київської області приїжджав прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз. Політик також відвідав зруйновані окупантами Бучу, Гостомель та Ірпінь.