Про це повідомляє ірландський мовник RTE.
У межах візиту прем’єр-міністра Ірландії до України, напередодні зустрічі із президентом Володимиром Зеленським він відвідав міста, які зазнали значних руйнувань внаслідок повномасштабного вторгнення російських загарбників на територію України.
Делегація прем’єр-міністра Ірландії проїхала повз аеропорт Гостомеля та зупинилася для того, щоб оглянути зруйнований міст. Вони також проїжджали повз розбомблені склади, торгові центри та автозаправні станції. У Бородянці Міхал Мартін оглянув житлові будинки, які згоріли після російського бомбардування.
У Бучі прем’єр-міністр Ірландії відвідав місце масового поховання. Могилу знайшли на території храму Святого Андрія Первозванного.
Місцевий священнослужитель показав Міхалу Мартіну це місце та пов’язану з ним виставку фотографій ексгумованих тіл і людей, яких було знайдено застреленими на вулицях передмістя, коли російські війська відступали. Потім делегація поїхала до сусіднього Ірпеня.
Також про приїзд прем’єр-міністра Ірландії до України повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.
За його словами, наразі в Ірландії знаходяться близько 40 тисяч українців, які вимушено переїхали туди внаслідок повномасштабної воєнної агресії РФ.
“Міхал Мартін на власні очі побачив руйнування, спричинені бомбардуваннями й цілеспрямованими атаками на цивільних під час вторгнення та окупації російськими військами”, – зазначив Олексій Кулеба.
Також він додав, що прем‘єр-міністр Ірландії висловив підтримку Україні у цей непростий час.
- Нагадаємо, що раніше до Київської області приїжджав прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз. Політик також відвідав зруйновані окупантами Бучу, Гостомель та Ірпінь.
- Сенат Ірландії засудив повномасштабне вторгнення Росії в Україну, визнавши його геноцидом українського народу.
- В Україні запустили онлайн-проєкт, де зібрали наслідки російського нападу на Київську область. У віртуальному музеї зображено кадри з шести міст, які постраждали внаслідок війни.