Прем‘єр-міністр Ірландії Міхал Мартін побував у зруйнованих російськими загарбниками містах: Бородянці, Бучі та Ірпені.

Про це повідомляє ірландський мовник RTE.

У межах візиту прем’єр-міністра Ірландії до України, напередодні зустрічі із президентом Володимиром Зеленським він відвідав міста, які зазнали значних руйнувань внаслідок повномасштабного вторгнення російських загарбників на територію України.

Делегація прем’єр-міністра Ірландії проїхала повз аеропорт Гостомеля та зупинилася для того, щоб оглянути зруйнований міст. Вони також проїжджали повз розбомблені склади, торгові центри та автозаправні станції. У Бородянці Міхал Мартін оглянув житлові будинки, які згоріли після російського бомбардування.

У Бучі прем’єр-міністр Ірландії відвідав місце масового поховання. Могилу знайшли на території храму Святого Андрія Первозванного.

Місцевий священнослужитель показав Міхалу Мартіну це місце та пов’язану з ним виставку фотографій ексгумованих тіл і людей, яких було знайдено застреленими на вулицях передмістя, коли російські війська відступали. Потім делегація поїхала до сусіднього Ірпеня.

Також про приїзд прем’єр-міністра Ірландії до України повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

За його словами, наразі в Ірландії знаходяться близько 40 тисяч українців, які вимушено переїхали туди внаслідок повномасштабної воєнної агресії РФ.

“Міхал Мартін на власні очі побачив руйнування, спричинені бомбардуваннями й цілеспрямованими атаками на цивільних під час вторгнення та окупації російськими військами”, – зазначив Олексій Кулеба.

Також він додав, що прем‘єр-міністр Ірландії висловив підтримку Україні у цей непростий час.