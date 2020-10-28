Вже за тиждень, 3 листопада, американці обиратимуть наступного президента. Кандидат від демократів Джо Байден лідерує у перегонах, випереджаючи супротивника-республіканця Дональда Трампа на 12%.

Про це свідчать результати опитування CNN, проведеного 23-26 жовтня.

Згідно з опитуванням кандидат від демократів Джо Байден зберігає значне лідерство над президентом Дональдом Трампом по всій країні. Серед імовірних виборців 54% підтримують Байдена і 42% — Трампа.

Опитування показує, що серед тих, хто вже проголосував достроково або планує це зробити, 63-64% підтримують Байдена, 33-34% — Трампа.

Однак Трамп випереджає Байдена серед тих виборців, які планують проголосувати у день виборів (59% проти 36%).

Значні демографічні відмінності електорату кандидатів залишилися такими, як і 4 роки тому. Жінки підтримують Байдена (61% проти 37%), чоловіки висловлюють майже однакову підтримку (48% за Трампа, 47% за його опонента).

Білі виборці підтримують кандидатів майже однаково — 50% Трампа, 48% Байдена. Однак представники інших рас більше підтримують Байдена — 71% проти 24%.

Громадяни з вищою освітою більше підтримують Байдена (58% проти 40), без вищої освіти — Трампа (так само 58% проти 40%).

Що стосується віку виборців, то громадяни у групах до 35 та старше 65 більше підтримують Байдена, а у віці від 35 до 64 однаково підтримують обох кандидатів (по 48%).

Опитування CNN було проведено SSRS методом телефонного інтерв’ю з жими інтерв’юером серед випадкової національної вибірки зі 1005 дорослих людей (з них 886 — ймовірні виборці). Результати для повної вибірки мають похибку вибірки близько 3,8%.