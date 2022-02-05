До Землі на шаленій швидкості летить астероїд

До Землі летить астероїд, діаметром 1,3 кілометра. Космічне тіло пролетить близько від планети у березні 2022 року. Астероїд рухається зі швидкістю понад 43 тис. км/год.

Про це повідомляє видання Newsweek.

Астероїд під назвою 138971 (2001 CB21) у чотири рази більший за Ейфелеву вежу. Астрономи вирахували, що космічне тіло пролетить поблизу Землі близько 10.00 за київським часом 4 березня.

NASA визначила астероїд як потенційно небезпечний. При цьому науковці упевнені, що камінь не зіткнеться з Землею. Астероїд буде знаходитися на відстані понад 3 млн миль в найближчій точці, що більш ніж в 10 разів далі від нас, ніж Місяць.

Вперше цей астероїд виявили в Італії під час проєкту “Віртуальний телескоп”. Астроном Джанлука Масі зробив знімок за допомогою наземного телескопа, коли космічний камінь знаходився на відстані понад 34,6 млн км від Землі.