До Землі на шаленій швидкості летить астероїд

Про це повідомляє видання Newsweek.
Астероїд під назвою 138971 (2001 CB21) у чотири рази більший за Ейфелеву вежу. Астрономи вирахували, що космічне тіло пролетить поблизу Землі близько 10.00 за київським часом 4 березня.
NASA визначила астероїд як потенційно небезпечний. При цьому науковці упевнені, що камінь не зіткнеться з Землею. Астероїд буде знаходитися на відстані понад 3 млн миль в найближчій точці, що більш ніж в 10 разів далі від нас, ніж Місяць.
Вперше цей астероїд виявили в Італії під час проєкту “Віртуальний телескоп”. Астроном Джанлука Масі зробив знімок за допомогою наземного телескопа, коли космічний камінь знаходився на відстані понад 34,6 млн км від Землі.
- У Флориді в США 13 січня компанія Ілона Маска SpaceX запустила ракету SpaseX Falcon 9 з українським супутником. “Січ 2-30” розробили та виробили в державному конструкторському бюро “Південне” в Дніпрі.
- Нагадаємо, що Україна протягом п’яти років має намір вступити до Європейського космічного агентства та побудувати власний космодром.
- Також завдяки зонду InSight вчені отримують інформацію про планету. Апарат наразі працює в економному режимі, він має відновити роботу наступного тижня.