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До Землі на шаленій швидкості летить астероїд

До Землі летить астероїд, діаметром 1,3 кілометра. Космічне тіло пролетить близько від планети у березні 2022 року. Астероїд рухається зі швидкістю понад 43 тис. км/год. 

Субота, 5 лютого 2022, 11:12
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Про це повідомляє видання Newsweek.

Астероїд під назвою 138971 (2001 CB21) у чотири рази більший за Ейфелеву вежу. Астрономи вирахували, що космічне тіло пролетить поблизу Землі близько 10.00 за київським часом 4 березня.

NASA визначила астероїд як потенційно небезпечний. При цьому науковці упевнені, що камінь не зіткнеться з Землею. Астероїд буде знаходитися на відстані понад 3 млн миль в найближчій точці, що більш ніж в 10 разів далі від нас, ніж Місяць.

Вперше цей астероїд виявили в Італії під час проєкту “Віртуальний телескоп”. Астроном Джанлука Масі зробив знімок за допомогою наземного телескопа, коли космічний камінь знаходився на відстані понад 34,6 млн км від Землі.

 

 

Теги: астероїди, зіткнення, земля, космос

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