Про це сповіщає Лабораторія реактивного руху NASA.

Зазначено, що відстань від небесного об’єкта до Землі становитиме близько 1,5 млн км. У той час, як швидкість руху астероїда дорівнює 38 088 км за годину.

Фото: NASA

За даними NASA, астероїд, який наближається до Землі на відстань ближче за 7,4 млн км, якщо його розмір більший за 150 м, є “потенційно небезпечним об’єктом”. Проте 2023 GG не відповідає обом критеріям одночасно, а, отже, і не підпадає під категорію “потенційно небезпечного небесного тіла”.

Як повідомляли #Букви, за даними Управління координації планетарного захисту NASA , нещодавно відкритий астероїд розміром приблизно з олімпійський басейн має “маленький шанс” зіткнутися із Землею через 23 роки – приблизно 14 лютого, у День святого Валентина, у 2046 році.