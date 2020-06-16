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Добкін збирається поборотися за крісло мера Києва

Колишній мер Харкова і колишній народний депутат від "Опозиційного блоку" Михайло Добкін заявив, що балотуватиметься на пост мера Києва.

Вівторок, 16 червня 2020, 20:57

Про це він сказав в ефірі телеканалу “Наш”.

“Я останнім часом навсправжки розглядаю для себе можливість балотуватися і поборотися з нинішнім міським головою Києва (Віталієм Кличком – ред.) за цей високий пост. Тому що те, що я бачу, що відбувається з Києвом, мені як жителю України не подобається. Моя столиця повинна бути іншою. Більш чистою, доглянутою комфортною … ” – заявив Добкін.

На уточнювальне  питання про те, чи збирається він поборотися за крісло мера не Харкова, а Києва, ексдепутат відповів: “А в Харкові все в порядку, там мера міняти не треба”.

За словами Добкіна, у нього є достатньо досвіду, щоб керувати столицею.

“Є велика ймовірність, що я буду подавати свою кандидатуру на посаду мера міста Києва. У мене є досвід, який говорить за мене. Мені не потрібно розповідати, що я зроблю. Можна просто поїхати та подивитися, що я вже зробив. Києвом потрібно управляти з двох крісел, тому тут мені все зрозуміло “, – заявив Добкін.

Він сказав, що зробить Київ “таким же класним, як до приходу Кличка”.

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  • Раніше чинний мер Києва Віталій Кличко підтвердив, що має намір втретє балотуватися на посаду міського голови столиці.
  • Згідно з опитуванням Центру соціальних та маркетингових досліджень Socis, на виборах до Київської міської ради партія Петра Порошенка “Європейська Солідарність” випереджає усіх конкурентів. За неї готові проголосувати 20,8 % опитаних.
Теги: вибори мера Києва, Добкин

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