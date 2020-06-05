Мер Києва Віталій Кличко відмовився від пропозиції висуватися на місцевих виборах в столиці від партії "Європейська Солідарність".

Про це він поінформував на своїй сторінці в Facebook.

Так, раніше сьогодні “Євросолідарність” оприлюднила звернення до Кличка, в якому запропонувала йому висуватися кандидатом у мери Києва на майбутніх місцевих виборах від “ЄС”. Також у партії запропонували йому очолити список “Європейської Солідарності” на виборах до Київради.

Кличко у відповідь повідомив, що має намір йти на вибори зі своєю партією “УДАР”.

“Я почитав у ЗМІ заяву партії “Європейська Солідарність” про готовність висунути мою кандидатуру на посаду мера Києва. Хочу подякувати за таку пропозицію. Але зазначу, що я багато років є лідером політичної сили “УДАР”, яка завжди боролась і відстоювала демократичні європейські цінності. І висуватимусь у мери від партії “УДАР Віталія Кличка”. А також поведу команду “УДАРу” на місцеві вибори, зокрема – в Київраду”, – наголосив Кличко.

При цьому він висловив готовність співпрацювати “з усіма демократичними силами, які діятимуть за правилами й порядно”.

“Заради захисту інтересів місцевого самоврядування, інтересів громадян, ми будемо готові співпрацювати з усіма демократичними силами, які діятимуть за правилами й порядно. Та працюватимуть в майбутній Київраді над змінами в столиці. І над змінами в країні в інших радах. Нагадаю: Київ дивиться у майбутнє”, – написав Кличко.