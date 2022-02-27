Дочка проросійської "блогерки" та актриси Сніжани Єгорової Анастасія Ровінська відправила свою матір "вслід за російським кораблем" та закликала користувачів соцмереж заблокувати її YouTube-канал.

Про це Ровінська сповістила у Facebook.

Українська акторка стомилася від проросійських меседжів Єгорової, тому у коментарях під одним з відео “послала” її та попередила, що “на неї чекає суд”.

“Я довго трималася. Показувати особисте листування не буду, можуть читати діти”, – наголосила Анастасія Ровінська.

Наразі коментарі Ровінської видалені.