Про це Ровінська сповістила у Facebook.
Українська акторка стомилася від проросійських меседжів Єгорової, тому у коментарях під одним з відео “послала” її та попередила, що “на неї чекає суд”.
“Я довго трималася. Показувати особисте листування не буду, можуть читати діти”, – наголосила Анастасія Ровінська.
Наразі коментарі Ровінської видалені.
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