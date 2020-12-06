Про це повідомляє американський телеканал CNN із посиланням на друзів Трамп та співробітників Білого дому.
За їх словами, Іванка Трамп націлена на державні посади.
“В Іванки безумовно є політичні амбіції, без сумніву”, – повідомило CNN джерело, яке тісно співпрацювало із сім’єю Трампа.
Згідно з даними телеканалу, зараз виникають розмови про можливе висунення кандидатури Іванки Трамп на посаду губернатора Флориди в найближчому майбутньому, а також про її балотування в Конгрес США від штату Нью-Джерсі.
В обох зазначених штатах у Дональда Трампа є резиденції для відпочинку.
Водночас інше джерело, наближене до американського лідера, запевнило CNN, що говорити про політичні плани Іванки Трамп поки ще занадто рано.
“Наразі все, що її хвилює, – це її ініціативи, виконання того, що вона може від імені адміністрації протягом тижнів, що залишилися, і турбота про своїх трьох маленьких дітей”, – заявило джерело.
Однак додало, що дочка Трампа “не зачинила двері” для планів на політичну кар’єру в майбутньому.
“Войовнича” Іванка
Як зазначає CNN, останнім часом дочка Трампа стала більш “войовничою”: вона публічно дає різку відсіч своїм критикам.
Згідно із даними джерела, знайомого з її поглядами, Іванка Трамп усвідомлює, що її батькові вже недовго залишилося займати Білий дім. Протягом останніх кількох тижнів вона активно висвітлювала в соціальних мережах свої досягнення на посаді радника президента.
Крім того, Іванка зайняла більш агресивну позицію до опонентів і критиків (більш схожу з позицією свого батька).
Так, минулого вівторка Іванку Трамп допитали у справі про неправомірне використання коштів інавгураційного фонду в 2016 році (напередодні інавгурації її батька). Згодом вона різко прокоментувала факт допиту в соціальних мережах, назвавши розслідування “черговою політично мотивованою демонстрацією мстивості” і “марнотратством доларів платників податків”.
Раніше Іванка Трамп у подібній манері коментувала розслідування прокуратури Нью-Йорка. Воно стосувалося податкових відрахувань, які отримував її батько, списуючи значні суми на консультації (як писало видання The New York Times, частина з цих грошей, ймовірно, “дісталася його дочці Іванці”). Trump Organization отримала запит з вимогою надати відомості про виплачені Іванці Трамп гонорари.
“Це переслідування в чистому вигляді. Це “розслідування” демократів Нью-Йорка на 100% мотивоване політикою, публічністю і люттю. Вони дуже добре знають, що тут нічого немає і що не було ніяких податкових пільг. Ці політики просто безжалісні”, – писала Іванка в соцмережах, коментуючи вказане розслідування.
Як пише CNN, тон, характер висловлювань і дій дочки Трампа в останні місяці її перебування в Білому домі зазнали значної трансформації (в порівнянні з періодом чотирирічної давнини, коли вона тільки переїхала до Вашингтона). Спочатку Іванка Трамп сприймалася як “більш помірний голос” у порівнянні з більшістю консервативних республіканців.
Тепер же, за словами одного з джерел, вона “стала абсолютною MAGA” (скорочення від гасла Дональда Трампа “Make America Great Again” – “Зробимо Америку знову великою”).
Як наголосило джерело, Іванка прийняла більш консервативну позицію, яка схожа з позицією її батька.
Як відомо, на посаді радника президента вона, крім консультацій, також займалася дипломатією, зустрічаючись зі світовими лідерами і здійснюючи поїздки за кордон за дорученням адміністрації (включно з візитами в Індію, Південну Корею, Німеччину і Японію).
Під час президентських виборів-2020 Іванка Трамп брала активну участь у виборчій кампанії свого батька, намагаючись загітувати жінок-виборців у Північній Кароліні, Огайо, Флориді, Вісконсині, Мічигані та Аризоні.
Крім того, Іванка зуміла знайти спільну мову з донорами, котрі фінансували кампанію.
Як зазначається в матеріалі CNN, все це вказує на власні політичні амбіції Іванки.
За словами одного з джерел телеканалу, сам Дональд Трамп зацікавлений у подальшому просуванні дочки.
“Серед усіх своїх дітей Трамп зосереджений на її просуванні. Він бачить в Іванці спадкоємицю”, – заявило джерело.
Згідно з даними джерел, після попереднього підрахунку голосів на президентських перегонах-2020 і перемоги Джо Байдена Іванка Трамп радила батькові зайняти більш виважену позицію (зокрема, не завдавати шкоди бізнесу, продовжуючи заперечувати результати виборів).
Джерело повідомило CNN, що Іванка Трамп реалістично оцінює ситуацію і не має ілюзій з приводу підсумків виборів. Однак вона також знає, що все її майбутнє зараз, більш ніж будь-коли, – пов’язане з майбутнім її батька, і з ним “потрібно поводитися обережно”.
“Вона має амбіції. Нею рухає прагнення досягти вершини, якої вона хоче досягти”, – повідомив каналу давній знайомий Іванки.
- Раніше повідомлялося, що кінець президентського терміну Дональда Трампа змушує його доньку Іванку з чоловіком Джаредом Кушнером шукати новий будинок — та, схоже, вони мають плани щодо Нью-Джерсі.