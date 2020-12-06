Дочка і радник чинного президента США Дональда Трампа – Іванка Трамп замислилася про початок власної політичної кар'єри після того, як її батько залишить посаду глави держави.

Про це повідомляє американський телеканал CNN із посиланням на друзів Трамп та співробітників Білого дому.

За їх словами, Іванка Трамп націлена на державні посади.

“В Іванки безумовно є політичні амбіції, без сумніву”, – повідомило CNN джерело, яке тісно співпрацювало із сім’єю Трампа.

Згідно з даними телеканалу, зараз виникають розмови про можливе висунення кандидатури Іванки Трамп на посаду губернатора Флориди в найближчому майбутньому, а також про її балотування в Конгрес США від штату Нью-Джерсі.

В обох зазначених штатах у Дональда Трампа є резиденції для відпочинку.

Водночас інше джерело, наближене до американського лідера, запевнило CNN, що говорити про політичні плани Іванки Трамп поки ще занадто рано.

“Наразі все, що її хвилює, – це її ініціативи, виконання того, що вона може від імені адміністрації протягом тижнів, що залишилися, і турбота про своїх трьох маленьких дітей”, – заявило джерело.

Однак додало, що дочка Трампа “не зачинила двері” для планів на політичну кар’єру в майбутньому.

“Войовнича” Іванка

Як зазначає CNN, останнім часом дочка Трампа стала більш “войовничою”: вона публічно дає різку відсіч своїм критикам.

Згідно із даними джерела, знайомого з її поглядами, Іванка Трамп усвідомлює, що її батькові вже недовго залишилося займати Білий дім. Протягом останніх кількох тижнів вона активно висвітлювала в соціальних мережах свої досягнення на посаді радника президента.

Крім того, Іванка зайняла більш агресивну позицію до опонентів і критиків (більш схожу з позицією свого батька).

Так, минулого вівторка Іванку Трамп допитали у справі про неправомірне використання коштів інавгураційного фонду в 2016 році (напередодні інавгурації її батька). Згодом вона різко прокоментувала факт допиту в соціальних мережах, назвавши розслідування “черговою політично мотивованою демонстрацією мстивості” і “марнотратством доларів платників податків”.

Раніше Іванка Трамп у подібній манері коментувала розслідування прокуратури Нью-Йорка. Воно стосувалося податкових відрахувань, які отримував її батько, списуючи значні суми на консультації (як писало видання The New York Times, частина з цих грошей, ймовірно, “дісталася його дочці Іванці”). Trump Organization отримала запит з вимогою надати відомості про виплачені Іванці Трамп гонорари.

“Це переслідування в чистому вигляді. Це “розслідування” демократів Нью-Йорка на 100% мотивоване політикою, публічністю і люттю. Вони дуже добре знають, що тут нічого немає і що не було ніяких податкових пільг. Ці політики просто безжалісні”, – писала Іванка в соцмережах, коментуючи вказане розслідування.

Як пише CNN, тон, характер висловлювань і дій дочки Трампа в останні місяці її перебування в Білому домі зазнали значної трансформації (в порівнянні з періодом чотирирічної давнини, коли вона тільки переїхала до Вашингтона). Спочатку Іванка Трамп сприймалася як “більш помірний голос” у порівнянні з більшістю консервативних республіканців.

Тепер же, за словами одного з джерел, вона “стала абсолютною MAGA” (скорочення від гасла Дональда Трампа “Make America Great Again” – “Зробимо Америку знову великою”). Як наголосило джерело, Іванка прийняла більш консервативну позицію, яка схожа з позицією її батька.

Як відомо, на посаді радника президента вона, крім консультацій, також займалася дипломатією, зустрічаючись зі світовими лідерами і здійснюючи поїздки за кордон за дорученням адміністрації (включно з візитами в Індію, Південну Корею, Німеччину і Японію).

Під час президентських виборів-2020 Іванка Трамп брала активну участь у виборчій кампанії свого батька, намагаючись загітувати жінок-виборців у Північній Кароліні, Огайо, Флориді, Вісконсині, Мічигані та Аризоні.

Крім того, Іванка зуміла знайти спільну мову з донорами, котрі фінансували кампанію.

Як зазначається в матеріалі CNN, все це вказує на власні політичні амбіції Іванки.

За словами одного з джерел телеканалу, сам Дональд Трамп зацікавлений у подальшому просуванні дочки. “Серед усіх своїх дітей Трамп зосереджений на її просуванні. Він бачить в Іванці спадкоємицю”, – заявило джерело.

Згідно з даними джерел, після попереднього підрахунку голосів на президентських перегонах-2020 і перемоги Джо Байдена Іванка Трамп радила батькові зайняти більш виважену позицію (зокрема, не завдавати шкоди бізнесу, продовжуючи заперечувати результати виборів).

Джерело повідомило CNN, що Іванка Трамп реалістично оцінює ситуацію і не має ілюзій з приводу підсумків виборів. Однак вона також знає, що все її майбутнє зараз, більш ніж будь-коли, – пов’язане з майбутнім її батька, і з ним “потрібно поводитися обережно”.

“Вона має амбіції. Нею рухає прагнення досягти вершини, якої вона хоче досягти”, – повідомив каналу давній знайомий Іванки.