Про це повідомляє AP.

Блінкен зауважив, що “напади Додіка на основні права та свободи в Республіці Сербській свідчать про те, що він на авторитарному шляху президента Путіна”.

Milorad Dodik’s attacks on basic rights and freedoms in Republika Srpska show he is on President Putin’s authoritarian path. @StateDept, represented by Amb. Murphy, continues to advocate for the democratic and prosperous future that all citizens of Bosnia and Herzegovina deserve.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 29, 2023