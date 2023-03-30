Державний секретар США Ентоні Блінкен порівняв політику лідера сепаратистів боснійських сербів Мілорада Додіка з політикою президента РФ Володимира Путіна після його кроків щодо обмеження інакомислення та прав ЛГБТК.

Про це повідомляє AP.

Блінкен зауважив, що “напади Додіка на основні права та свободи в Республіці Сербській свідчать про те, що він на авторитарному шляху президента Путіна”.

Milorad Dodik’s attacks on basic rights and freedoms in Republika Srpska show he is on President Putin’s authoritarian path. @StateDept, represented by Amb. Murphy, continues to advocate for the democratic and prosperous future that all citizens of Bosnia and Herzegovina deserve. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 29, 2023

Раніше уряд Додіка зіштовхнувся з критикою з боку США та Європейського Союзу за просування закону про повторну кримінальну відповідальність за наклеп і образу, що було розцінено як напад на свободу слова та незалежні ЗМІ.

Додік також анонсував закон у найближчі місяці, який забороняє доступ ЛГБТК-активістам до дитячих садків, шкіл та університетів. Це сталося лише через кілька днів після нападу групи хуліганів на ЛГБТ-активістів і журналістів в адміністративному центрі Республіки Сербської.

Рішуче проросійський Додік відкинув критику Заходу та заявив, що його уряд розірве відносини з посольствами США та Великої Британії в Боснії. Він заперечив необхідність підтримки США та розкритикував участь Вашингтона в Боснії, включаючи продовження фінансової підтримки.

Вашингтон і Лондон запровадили санкції проти Додіка та його соратників за політику підриву зусиль Заходу щодо сприяння примиренню та демократії в Боснії після руйнівного етнічного конфлікту. Додік часто їздив до Москви та зустрічався з Путіним.

Блінкен зазначив, що США “в особі посла Майкла Мерфі продовжує виступати за демократичне та процвітаюче майбутнє, на яке заслуговують усі громадяни Боснії та Герцеговини”.

Республіка Сербська — утворення на території Боснії і Герцеговини, утворене в результаті Дейтонської угоди, де домінують серби. Додік є президентом утворення та провідним політиком, який неодноразово виступав за розпад Боснії та конфліктував із західними офіційними особами в балканській країні.

8 січня президент РФ Володимир Путін був заочно нагороджений лідером боснійських сербів Мілорадом Додіком під час церемонії з нагоди національного свята Боснійської автономної республіки сербів.

Раніше лідер боснійських сербів Мілорад Додік підтримав анексію частини України Росією. Він назвав проведення псевдореферендумів “відновленням принципів статуту ООН”.

Окрім цього, Додік підтримав анексію частини України Росією. Він назвав проведення псевдореферендумів “відновленням принципів статуту ООН”.