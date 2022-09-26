26 вересня в ЄС засудили рішення Сербії провести зовнішньополітичні консультації з РФ, заявивши, що це викликало запитання в той час, коли Брюссель наголосив країнам, які прагнуть приєднатися до блоку, не продовжувати звичайну взаємодію з Москвою.

Про це повідомляє Reuters.

23 вересня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров і його сербський колега Нікола Селакович підписали документ, який отримав назву “план консультацій”.

Селакович зазначив, що план передбачає консультації щодо двосторонньої та багатосторонньої діяльності, хоча в ньому не йдеться про політику безпеки. Сербські опозиційні партії вже розкритикували документ.

Сербія, яку два десятиліття тому бомбило НАТО, тепер прагне приєднатися до Європейського Союзу. Країна довго намагалася збалансувати історично тісні зв’язки з РФ та прагнення до економічної та політичної інтеграції з Заходом.

Виступаючи перед журналістами в Брюсселі 26 вересня, речник виконавчої комісії ЄС Петер Стано зазначив, що новий документ російсько-сербських консультацій було підписано лише через кілька днів після того, як Москва оголосила про мобілізацію для війни в Україні та почала проводити так звані голосування щодо анексії тимчасово окупованих територій.

Сербійсько-російська угода була “дуже чітким знаком того, що вони мають намір зміцнити свої зв’язки”, наголосив Стано.

“І це викликає серйозні запитання”, – пояснив він.

За його словами, ЄС дуже чітко дав зрозуміти країнам, які прагнуть приєднатися, що відносини з РФ за нинішніх обставин “не можуть бути як завжди”. Сербія оголосила вступ до ЄС стратегічним пріоритетом, який передбачав “узгодження з європейською політикою, включно з питаннями зовнішньої політики”, додав він.

У своїй заяві міністр внутрішніх справ Сербії Александар Вулін назвав меморандум, підписаний з РФ, “технічним документом” і припустив, що посадовці ЄС “не хочуть, щоб президент Сербії Александар Вучич проводив незалежну політику”.

Хоча Сербія засудила повномасштабне вторгнення РФ в Україну в ООН, країна відмовилася приєднатися до санкцій проти Москви.

25 вересня Селакович заявив, що Сербія не визнає результати референдумів у частинах східної України, контрольованих Москвою.