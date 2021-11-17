Ілена Хірскі-Дуглас (Ilyena Hirskyj-Douglas) з університету Глазго створила унікальний пристрій, за допомогою якого домашні улюбленці зможуть телефонувати своїм господарям.

Про це повідомляється на сайті університету.

Пристрій під назвою “DogPhone” – це м’який м’яч, всередині якого міститься передавач, що запускає відеодзвінок на ноутбуці, якщо собака починає грати з ним. “DogPhone” створений, щоб допомогти собакам впоратися з самотністю, допоки власник відсутній вдома.

Винахідниця зазначила, що господар сам може обрати, чи приймати йому дзвінок від свого улюбленця. За її словами, “DogPhone” зважає на інтереси як власника, так і собаки, і дає останньому відчуття самостійності.

Ілена також додала, що уявляє собі майбутнє, в якому собаки зможуть телефонувати один одному.

Водночас вона розповіла, що пристрій поки працює не надто добре, а під час тестових дзвінків її лабрадор Зак часто валявся на дивані й навіть не дивився на екран ноутбука.

Для того, щоб скористатися “DogPhone”, лабрадору потрібно струснути м’яч, оснащений акселерометром. Коли акселерометр відчуває рух, він ініціює відеодзвінок на ноутбук, дозволяючи собаці бачити та взаємодіяти зі своїм господарем.

Дослідження пристрою відбувалося в три етапи. Перша фаза експерименту тривала два дні. За цей час Зак зробив 18 дзвінків, половина з яких були “випадковими”. Під час кількох дзвінків, коли Зак не спав, він показав Ілені кілька своїх іграшок.

Друг фаза експерименту тривала сім днів. У цей період Зак зателефонував лише двічі. Винахідниця припустила, що налаштування акселерометра могли збитися.

На третьому етапі, який також тривав сім днів, налаштування акселерометра було знову вдосконалено, щоб вилучити можливість випадкових дзвінків. Водночас це мало полегшити виконання цілеспрямованих дзвінків Зака. Загалом собака зробила 35 дзвінків, у середньому по п’ять викликів за день.

Ілена у своєму дослідженні зазначила, що Зак проявляв цікавість до навколишнього середовища (ресторан, офіс) у якому вона знаходилась під час дзвінку.

“Це лише один зі способів продемонструвати, що собаки можуть керувати технологіями”, – резюмувала Хірскі-Дуглас.

Нагадаємо, у Великій Британії запустили канал для собак, щоб допомогти їм долати стрес. Канал транслює науково перевірені програми, спрямовані на полегшення симптомів таких станів, як тривога після розлуки з господарями, самотність, стрес.