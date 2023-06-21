Джерело: Міністерство цифрової трансформації.

“Хочете закрити бізнес? Тепер це можна зробити за 1 секунду на порталі Дія без участі реєстратора. Більше не потрібно чекати, поки заяву опрацює людина – усе автоматично”, — йдеться у повідомленні.

Послугою можуть скористатися:

фізичні особи-підприємці, які мають РНОКПП;

підприємці, які використовують паспортні дані замість картки платника податків.

Для закриття ФОПу необхідно авторизуватися у “Дії”. Надалі треба обрати послугу “Автоматичне закриття ФОП” та натиснути “подати заяву”.

Інформація щодо цього підтягнеться з ЄДР. Спершу її варто перевірити та після цього можна підписати заяву електронним підписом ФОП або КЕПом фізичної особи.