Джерело: Міністерство цифрової трансформації.
“Хочете закрити бізнес? Тепер це можна зробити за 1 секунду на порталі Дія без участі реєстратора. Більше не потрібно чекати, поки заяву опрацює людина – усе автоматично”, — йдеться у повідомленні.
Послугою можуть скористатися:
- фізичні особи-підприємці, які мають РНОКПП;
- підприємці, які використовують паспортні дані замість картки платника податків.
Для закриття ФОПу необхідно авторизуватися у “Дії”. Надалі треба обрати послугу “Автоматичне закриття ФОП” та натиснути “подати заяву”.
Інформація щодо цього підтягнеться з ЄДР. Спершу її варто перевірити та після цього можна підписати заяву електронним підписом ФОП або КЕПом фізичної особи.
- У державному застосунку “Дія” стало можливим отримати витяг про несудимість. Послуга доступна для всіх користувачів, які досягнули 14 років.
- Міністерство цифрової трансформації запустило національну едьютеймент-платформу “Дія.Освіта”.
- За 8 місяців у застосунку “Дія” українці придбали 1 мільйон військових облігацій на понад 1 мільярд гривень.