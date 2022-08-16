45-тий президент Сполучених Штатів Дональд Трамп повідомив, що Федеральне бюро розслідувань конфіскувало у нього три паспорти. У ФБР запевнили, що документи експрезиденту США вже повернули.

Про це повідомляє Politico.

Дональд Трамп мав намір виправитись у Шотландію, щоб провести час на своїх полях для гольфу.

Однак з подорожами у нього виникли деякі труднощі, оскільки 15 серпня Трамп повідомив, що ФБР конфіскувало три його паспорти.

У своїй соцмережі Truth Social експрезидент США написав, що у нього забрали три паспорти – в одного з яких закінчився термін дії – під час обшуку у його приватній резиденції у Палм-Біч минулого тижня.

“Овва! Під час рейду Мар-а-Лага у мене викрали три паспорти (один протермінований) разом зі всім іншим. Це атака на політичного опонента на рівні, небаченому досі у нашій країні. Країна третього світу!”, – написав він.

Варто зауважити, шо чимало осіб, які часто подорожують країною чи за кордон, мають два паспорти. Чому ФБР вилучило паспорти Трампа – невідомо.

Вже через декілька годин після повідомлення Трампа про конфіскацію паспортів, ФБР повідомило, що документи експрезиденту повернули.

Опісля представник Трампа опублікував лист, у якому посадовці підтвердили, що паспорти будуть повернені і додав, що експрезидент США помилився: термін дії закінчився у двох його паспортів, а не в одного.

За даними ЗМІ, конфіскація паспортів Дональда Трампа співпала з його намірами поїхати у Велику Британію. На території Сполученого Королівства у Трампа є декілька гольф-клубів.

Офіційно представники експрезидента США не повідомляли про підготовку до поїздки, однак декілька осіб, які знають про плани Трампа, запевнили, що він активно готував візит до Великої Британії.

Остаточні деталі поїздки не були затверджені, однак місцева влада Сполученого Королівства в очікуванні Трампа посилила заходи безпеки, а місцеві політики закликали Трампа не приїжджати.

Поїздка Трампа до Шотландії могла стати першим його візитом за межі США після того, як він покинув Білий дім.

Востаннє у Великій Британії Трамп перебував ще у 2019 році, коли також проводив час на своїх майданчиках для гольфу в Ірландії, однак офіційною причиною його візиту була зустріч з тодішньою прем’єр-міністеркою Сполученого Королівства Терезою Мей і президентом Франції Еманюелем Макроном, а також з королевою Великої Британії Єлизаветою II.