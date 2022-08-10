Відповідно до американського законодавства всі президентські документи мають передаватись до архіву (навіть чернетки записів та роздруківки промов з помітками в тексті). Проте Дональд Трамп проігнорував закон і просто викидав документи в унітаз.

Про це повідомляє телеканал CNN посилаючись на фотодокази, опубліковані Axios.

Так, Трамп періодично змивав папери в унітаз у резиденції Білого дому, проте це виявили тоді, коли викликали ремонтників, щоб полагодити забиті унітази. Трамп заперечував звинувачення, а в заяві, наданій Axios у понеділок, його речник заявив, що повідомлення про цю практику були сфабрикованими.

На зображеннях, оприлюднених у понеділок, незрозуміло, про що йдеться в документах — і хто їх автор — але вони, схоже, написані почерком Трампа чорним маркером.

Репортерка New York Times і співавторка CNN лауреатка Пулітцерівської премії Меггі Габерман, котра описувала свідчення працівників адміністрації щодо змиву документів у своїй майбутній книзі Confidence Man зазначила, що одне зображення — з Білого дому, а інше – із закордонної поїздки, яке їй надало джерело.

Безсистемне ведення записів Трампа було предметом тривалої боротьби на початку цього року між ним і Національним архівом. Міністерство юстиції розслідувало це питання.

Новина про змив у туалетах Білого дому з’явилася, коли Національний архів, як повідомляється, звернувся до Департаменту юстиції Байдена з проханням перевірити, як Трамп поводився з документацією Білого дому на тлі розслідування Конгресом нападу на Капітолій 6 січня.

Колишній чиновник Білого дому нагадав, що в той час, як збереження документів було ключовим обов’язком секретаря апарату, решта старших співробітників Трампа не усвідомлювали свого обов’язку вести облік паперів.

Окрім цього, колишній високопосадовець адміністрації нагадав, що заступник секретаря апарату зазвичай приходив, щоб дістати речі зі смітника та забрати їх зі столу Трампа після того, як той вийшов з кімнати, оскільки у нього була модель нехтування звичайними процедурами збереження записів.