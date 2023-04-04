Колишній президент США Дональд Трамп прибув до офісу окружного прокурора Манхеттена в нижньому Манхеттені, де його заарештували.

Про це інформує CNN.

Трамп перебуватиме під вартою поліції перед майбутнім пред’явленням звинувачень.

Очікується, що під час арешту у Трампа візьмуть відбитки пальців, хоча поки що невідомо, чи буде зроблено його знімок. Далі його доставлять до зали суду, де йому пред’являть звинувачення – поява, яка, як очікується, буде швидкою та звичайною, але є сюрреалістичним та історичним моментом в історії США.

Скоріш за все, після арешту на Трампа не одягнуть кайданки, оскільки він залишатиметься під постійним захистом правоохоронних органів.

Дональд Трамп офіційно став першим експрезидентом США, проти якого висунуто кримінальне звинувачення.

Він написав у Truth Social, прямуючи до офісу окружного прокурора Манхеттена та суду перед пред’явленням звинувачень, таке:

“Прямую до Нижнього Мангеттена, будівля суду. Здається таким СЮРРЕАЛІСТИЧНИМ – ВАУ, вони збираються МЕНЕ АРЕШТУВАТИ. Не можу повірити, що це відбувається в Америці. MAGA!”