Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram.

За його словами, двоє цивільних загинули в Бахмуті, та один в Іванопіллі.

Загалом від початку повномасштабної війни російські армійці вбили 1 381 та поранили 3 075 жителів у Донецькій області.

Ці дані — без урахування кількості жертв та постраждалих у тимчасово окупованих у Маріуполі та Волновасі.

За даними Генштабу, на Бахмутському напрямку обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Роздолівка, Білогорівка, Васюківка, Залізнянське, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка, Озарянівка, Олександро-Шультине, Нью-Йорк та Веселе Донецької області.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках артилерійського впливу зазнали понад 30 населених пунктів. Зокрема, це – Новобахмутівка, Авдіївка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Богоявленка, Вугледар та Пречистівка Донецької області. Також ворог завдав авіаційних ударів неподалік Олександрополя, Кам’янки, Авдіївки, Мар’їнки та Вугледара.