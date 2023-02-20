Про це написав начальник Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram.

За його словами, внаслідок 3 ракетних ударів по області: у Краматорську пошкоджено промислове підприємство, у Ясногірці – територію автосервісу та прилеглу 3-поверхівку, у Клебан-Бику – територію колишньої шахти.

Повідомляється, що на Донецькому напрямку 1 людина загинула в Авдіївці. Місто зазнало 2 авіаракетних ударів, 2 артобстрілів, обстрілу з Градів та танкового обстрілу. У Мар’їнській громаді 1 будинок зруйновано і 1 пошкоджено у Красногорівці, пошкоджено будинок у Зоряному. У Курахівці пошкоджено 1 будинок.

Також зазначено, що на Горлівському напрямку загинули 2 людини: у Бахмуті та Богданівці Часовоярської громади. В Костянтинівській громаді пошкоджено будинок в Костянтинівці і 3 будинки в Іванопіллі. У Соледарській громаді пошкоджено 2 будинки у Федорівці, у Торецькій громаді пошкоджено 4 будинки та 1 інфраструктурний об’єкт.

“На Лисичанському напрямку гучно було у Сіверську та Серебрянці – без жертв”, – коментує Кириленко.